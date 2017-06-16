Bu Ramazan siz de bir iftar bağışlayın

Time to Help-Yardım Zamani Derneği kurulduğu 2006 yılından bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için var gücüyle çalışıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Dünyanın dört bir tarafında muhtaç insanlara Ramazan mutluluğu yaşatmaya devam ediyor.









Ramazan kampanyamız ile yetimhanelerde, çadırlarda ve camilerde toplu iftar yardımları yapılmakta, gıda paketleri dağıtımıyla; muhtaç ailelere ve çocuklara ulaşılmaktadır. Derneğimiz Ramazan heyecanını bir nebze de olsa kara kıtaya da ulaştırmaya çalışmaktadır. Gönüllülerimiz her sene kendi imkanlarıyla gittikleri ülkelerde yardım dağıtımına katılarak muhtaçlara direkt ulaşabilmekte ve Ramazan sevincini bizzat yaşama imkanı bulmaktadırlar.





Siz de bu sevince ortak olabilirsiniz. Ramazan'ın son 10 gününde kumanya paketleri ulaştırabilir, iftar sofraları kurabilir, muhtaçların yüzünü güldürebilirsiniz.





Ayrıntılı bilgi için www.timetohelp.eu web sayfamızı veya https://www.facebook.com/TimeToHelpTR dan bizi takip edebilirsiniz.







[email protected] +49 (0) 69 36 60 34 48







