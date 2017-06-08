Samanyolu Haber /Gündem / Darbe gecesi sivillere kim silah dağıttı? /08 Haziran 2017 02:10

Darbe gecesi sivillere kim silah dağıttı?

Ankara’da 15 Temmuz gecesi 86 kişi hayatını kaybetmişti. Bu cinayetlerin akıbeti bu güne kadar sorgulanmadı. Ancak Ankara'da ortaya çıkan bir silah cinayetlerle ilgili şüpheleri artırdı. Satışı yasak silah ile işlenen bir cinayet davasında zanlı “Silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet’nin önünde dağıtmışlardı” dedi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde sivillere silah dağıtıldığı iddiası sık sık dile getirilmesine rağmen şimdiye kadar somut bir şekilde soruşturulmadı. 15 Temmuz akşamı öldürülen sivil ve askerlerin kaçtanesi bu tür silahlarla vurulduğu gerçeği ortaya çıkmadı. Ancak bu silahlarla ilgili ilk somut bilgi  bir cinayet davasıyla ortaya çıktı . Peki bu silahları darbe gecesi kim dağıttı. Darbe gecesi verilen silahlarla kimler ne cinayetler işledi henüz ortaya çıkmadı... 
15 Temmuz akşamı Ankara'da 89 sivil hayatını kaybetmişti 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 30 Temmuz 2016’da ceviz ağaçlarını suladıktan sonra İdris ve Cesur Demircioğlu traktörle yola çıktı. İdris Demircioğlu’nun kullandığı traktör, Çubuk ilçesi Sarısu köyünün yakınlarına geldiğinde, piknikten dönen Murat Maraş’ın (37) kullandığı araçla karşılaştı. Maraş’ın yanında, birlikte yaşadığı Ayşe B. ve 10 aylık çocuğu da vardı.

‘KÖYE BIRAKACAKTIM’

Yol verme tartışmasında Maraş, aracının arka koltuğundaki MP-5 marka silahı alarak iki kardeşe ateş etti. Saldırıda İdris Demircioğlu (23) yaralandı, Cesur Demircioğlu (18) öldü. Kaçan Maraş, 4 Aralık 2016’da yakalandı. Savcılık, Maraş hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İlk duruşma 31 Mayıs’ta yapıldı. Sanık Maraş savunmasında şu iddialarda bulundu: “Bu tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde dağıtmışlardı. Ben de oradan almıştım. Tabancayı hiç kullanmamıştım, amacım köye bırakmaktı. Silahı aldıktan sonra önce İdris Demircioğlu’nun bulunduğu yere doğru ateş ettim. Cesur tüfeği bana doğrulttu, o arada panik ve korku halinde idim. Cesur’a doğru 3 el ateş ettim.”

SIKAYIM MI’ DEDİ

Saldırıda yaralanan İdris Demircioğlu ise mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: “Sanık silahı kafa hizama doğrultarak, ‘Sıkayım mı’ dedi. Herhangi bir karşılık vermedik, bu aşamada sanık tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Sanık, geriye çekilip silahla bir şeyler yaptı. Akabinde silahı traktöre doğrulttu ve seri bir şekilde ateş etti. Mermiler sağ bacağıma isabet etti yere düştüm. Sanık peşinden kardeşimin göğüs hizasına hedef alarak bir kez daha seri şekilde ateş etti. Traktörde çifte ya da başka bir silah yoktu.”

Emniyet: Vatandaş alamaz

EMNİYET yetkilileri, MP-5 marka silahların seri ateş yapabilen otomatik silah statüsünde bulunması nedeniyle ruhsat karşılığında vatandaşa satışının bulunmadığını bildirdiler.
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