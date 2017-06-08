Darbe gecesi sivillere kim silah dağıttı?

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde sivillere silah dağıtıldığı iddiası sık sık dile getirilmesine rağmen şimdiye kadar somut bir şekilde soruşturulmadı. 15 Temmuz akşamı öldürülen sivil ve askerlerin kaçtanesi bu tür silahlarla vurulduğu gerçeği ortaya çıkmadı. Ancak bu silahlarla ilgili ilk somut bilgi bir cinayet davasıyla ortaya çıktı . Peki bu silahları darbe gecesi kim dağıttı. Darbe gecesi verilen silahlarla kimler ne cinayetler işledi henüz ortaya çıkmadı...

15 Temmuz akşamı Ankara'da 89 sivil hayatını kaybetmişti





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 30 Temmuz 2016’da ceviz ağaçlarını suladıktan sonra İdris ve Cesur Demircioğlu traktörle yola çıktı. İdris Demircioğlu’nun kullandığı traktör, Çubuk ilçesi Sarısu köyünün yakınlarına geldiğinde, piknikten dönen Murat Maraş’ın (37) kullandığı araçla karşılaştı. Maraş’ın yanında, birlikte yaşadığı Ayşe B. ve 10 aylık çocuğu da vardı.





‘KÖYE BIRAKACAKTIM’





Yol verme tartışmasında Maraş, aracının arka koltuğundaki MP-5 marka silahı alarak iki kardeşe ateş etti. Saldırıda İdris Demircioğlu (23) yaralandı, Cesur Demircioğlu (18) öldü. Kaçan Maraş, 4 Aralık 2016’da yakalandı. Savcılık, Maraş hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İlk duruşma 31 Mayıs’ta yapıldı. Sanık Maraş savunmasında şu iddialarda bulundu: “Bu tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde dağıtmışlardı. Ben de oradan almıştım. Tabancayı hiç kullanmamıştım, amacım köye bırakmaktı. Silahı aldıktan sonra önce İdris Demircioğlu’nun bulunduğu yere doğru ateş ettim. Cesur tüfeği bana doğrulttu, o arada panik ve korku halinde idim. Cesur’a doğru 3 el ateş ettim.”



