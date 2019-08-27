Samanyolu Haber /Dünya / Grönland'da Temmuz'da 179 milyar ton buz eridi /27 Ağustos 2019 11:57

Grönland'da Temmuz'da 179 milyar ton buz eridi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda uyarıda bulunarak, dünyanın en büyük ikinci buz örtüsü Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Guterres, Fransa'nın Biarritz kentinde katıldığı G7 Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin neden olduğu tehlikelere dikkati çekti. 

Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, atmosferdeki karbondioksit miktarının insanlık tarihinin en üst seviyelerine ulaştığını vurgulayan Guterres, "Dünyanın en büyük ikinci buz örtüsü Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi" ifadesini kullandı. 

LİDERLERE HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Guterres, Sibirya, Alaska, Kanada ve Arktik Dairesi'ndeki yangınlar nedeniyle haziranda atmosfere 50 megaton, temmuzda ise 79 megaton karbondioksit salınımı olduğu bilgisini paylaşarak, şimdi ise Amazon Ormanları'nın haftalardır yandığını söyledi. 

Küresel sıcaklık artışının, bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması ve 2050'ye kadar sera gazı salınımının sıfırlanması gerektiğini vurgulayan Guterres, dünya liderlerine iklim değişikliği konusunda harekete geçme çağrısında bulundu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Grönland'da Temmuz'da 179 milyar ton buz eridi Sonraki Haber >>

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:05