SGK 9 ay sonra verileri açıkladı: Açıklar artıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Aralık'tan bu yana açıklamadığı aylık istatistik verilerini yayımlandı.





BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre veriler, sigortalı çalışan sayısı sadece eylül ocak ayları arasında yaklaşık 1 milyon kişi azaldığını ortaya koydu.





İstatistiklere göre 2018 Mayıs ayında 20,5 milyon olan sigortalı sayısı bu yılın Mayıs ayında 20 milyon 218 bin 472'e düşerek bir yılda 329 bin kişi azaldı. Buna göre, bir yılda günde ortalama 900 kişi işini kaybetti.





TARIM İSTİHDAMINDA AZALMA





Verilere göre, 2011 yılında 4,3 milyon kişi 4/B tarım kapsamında sigortalıyken, bu sayı 2019 mayıs ayında 3,4 milyona kadar gerileyerek, nüfusun yaklaşık 5 milyon artmasına karşın sekiz yılda yüzde 20 azaldı.





SGK’nin ilk 5 aydaki açığı, geçen yılın tümünde verdiği açığı geçti. 2018 yılı boyunca verilen SGK açığı 15,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu yılın ilk 5 ayında bu açık 20 milyar lirayı buldu