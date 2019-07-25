Samanyolu Haber /Gündem / 1880'den bu yana en sıcak yaz /25 Temmuz 2019 09:33

1880'den bu yana en sıcak yaz

Bilim insanları, temmuz ayının, sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880'den bugüne kadar yeryüzünde görülen en sıcak ay olabileceği uyarısında bulundu.

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Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) göre, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Kutbu’ndaki alışılmadık sıcaklıklar ile temmuz ayındaki ortalama sıcaklığının bu güne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

NASA’nın yayınladığı verilere göre, geçen haziran ayı normallerin 0,93 derece üzerinde geçti, Temmuz ayının ise daha yüksek bir rakamla şu ana kadar dünyada ölçümlenen en sıcak ay olması bekleniyor.

Alaska’da geçtiğimiz hafta şu ana kadar kaydedilen en sıcak iki gün yaşandı, Anchorage şehrinde sıcaklık ilk defa 32 derece olarak ölçüldü.

Avrupa'da rekor sıcaklıklar

Öte yandan meteorologlar, 28 Temmuz'a kadar etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde sıcaklıkların rekor düzeye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda'da bazı kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1947'de ölçülen ve şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık olan 40,4 dereceye iki gün içinde ulaşılacağı öngörülüyor.

Hollanda son 75 yılın en sıcak günlerini yaşıyor

Son 75 yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı tahmin edilen Hollanda da ise aşırı sıcaklardan dolayı turuncu alarm (ikinci derecede önemli) verildi.

Hollanda tarihinde en yüksek sıcaklık, 23 Ağustos 1944'te 38,6 derece olarak ölçülürken, birkaç gün içinde 39 dereceyle sıcaklık rekorunun kırılabileceği ifade edildi.

Belçika ve İtalya'da en yüksek seviyede alarma geçildi

Sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı duyurulan Belçika'da yetkililer, mevcut durumda "turuncu" olan alarm seviyesinin cumartesi gününe kadar "kırmızı"ya çıkarılacağını bildirdi.

Diğer yandan İtalya'da Sağlık Bakanlığı, hava sıcaklığındaki artışlar nedeniyle Floransa, Roma, Cenova, Perugia, Torino, Bolzano ve Brescia gibi ülkenin orta ve kuzey kentlerindeki bazı kentlerde en yüksek seviyede alarma geçildiğini duyurdu.

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