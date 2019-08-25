Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın ciğerleri yanıyor... /25 Ağustos 2019 13:02

Dünyanın ciğerleri yanıyor...

Dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli tedbir alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması sebebiyle haftalardır yanmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Son yılların en büyük orman yangınlarına maruz kalan Amazonlar, yeterli tedbir alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması sebebiyle haftalardır yanıyor.

Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınlar çoğu Brezilya'da olmak üzere 2 bin 500 noktada devam ediyor.

Güney Amerika'nın kuzey bölgesinde Amazon havzasını kaplayan yağmur ormanları 5 buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan Amazonlar, yeryüzü yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.

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