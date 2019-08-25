Dünyanın ciğerleri yanıyor...

Son yılların en büyük orman yangınlarına maruz kalan Amazonlar, yeterli tedbir alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması sebebiyle haftalardır yanıyor.







Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınlar çoğu Brezilya'da olmak üzere 2 bin 500 noktada devam ediyor.





Güney Amerika'nın kuzey bölgesinde Amazon havzasını kaplayan yağmur ormanları 5 buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.





Dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan Amazonlar, yeryüzü yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.





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