Samanyolu Haber /Dünya / Gördüm ki Amerika mayıstan itibaren… /29 Nisan 2019 16:13

Gördüm ki Amerika mayıstan itibaren…

Rusya S-400 hava savunma sisteminde ilk teslimatın haziran ayında başlayacağını kaydederken, ABD’nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu’nu (CAATSA) Türkiye’ye karşı da tatbik edebileceği belirtiliyor. Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD'nin Türkiye ekonomisi üzerinde yıkıcı bir kasırga estirmeye hazırlandığını belirtti.

Senatör Menendez: Umarım Erdoğan, ABD'nin blöf yapmadığını anlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400’ü teslim alması halinde Türkiye’ye mali ve askeri müeyyide uygulamaya hazırlanıyor. 

Füze krizine dair makale kaleme alan Habertürk yazarı Serdar Turgut, “Gördüm ki Amerika istediği takdirde mayıs ayından sonra Türkiye ekonomisine yıkıcı bir kasırga estirme imkânına sahip. Müeyyidelerin dayandırılacağı söylenen o kanun ABD’ye bu gücü veriyor.” yorumunu yaptı.

HASIMLARA KARŞI KULLANILAN KANUN

ABD’nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu’nu (CAATSA) Türkiye’ye karşı da tatbik edebileceği belirtiliyor.  

Habertürk yazarı Serdar Turgut’un “Mayıs ayında şansımızı kullanalım” başlığıyla yayımlanan makalesinde şu tespitler yer aldı:   

“İman gücüyle ekonomi düzelmeyeceği gibi kulaktan duyma yanlış bilgi kırıntılarıyla tartışma da yapılamaz.

Denilen lafın biraz içeriği dolsun diye Amerika’nın mayıs ayından sonra Türkiye’ye getirmeye hazırlandığı ABD’nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu’nun (CAATSA), okunması ömür törpüleyici düzeyde, son derce sıkıcı olan tüm metnini dikkatlice inceledim. 

New York ve Washington’da konunun uzmanlarıyla da konuştum. 

Gördüm ki Amerika istediği takdirde mayıs ayından sonra Türkiye ekonomisine yıkıcı bir kasırga estirme imkânına sahip. Müeyyidelerin dayandırılacağı söylenen o kanun ABD’ye bu gücü veriyor.

Bu tür müeyyideleri koordine eden ABD Hazinesi'nin OFAC (Office of Foreign Assets Control) birimi ve Washington güç hiyerarşisinin esas oyuncuları olan Hazine Bakanı Mnuchin ve (ABD Başkanı Donald) Trump’ın sözünün dışına çıkmadığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Amerika’nın Türkiye’ye yönelik bu gücünü kullanmasını istiyorlar.

‘Bu işleri Trump isterse engeller’ diye de düşünülmesin çünkü engelleme gücü yok. Bahsettiğim yukarıdaki oyuncular Amerikan Kongresi’ndeki havayı da iyi kullanıyorlar ve orada da hava Türkiye'ye karşı durumda.

Zaten Trump’ın da Türkiye’yi ekonomik yıkımla tehdit eden açıklaması da kayıtlara geçmiş durumda.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gördüm ki Amerika mayıstan itibaren… Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:00:58