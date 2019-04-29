Gördüm ki Amerika mayıstan itibaren…

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400’ü teslim alması halinde Türkiye’ye mali ve askeri müeyyide uygulamaya hazırlanıyor.







Füze krizine dair makale kaleme alan Habertürk yazarı Serdar Turgut, “Gördüm ki Amerika istediği takdirde mayıs ayından sonra Türkiye ekonomisine yıkıcı bir kasırga estirme imkânına sahip. Müeyyidelerin dayandırılacağı söylenen o kanun ABD’ye bu gücü veriyor.” yorumunu yaptı.





HASIMLARA KARŞI KULLANILAN KANUN





ABD’nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu’nu (CAATSA) Türkiye’ye karşı da tatbik edebileceği belirtiliyor.





Habertürk yazarı Serdar Turgut’un “Mayıs ayında şansımızı kullanalım” başlığıyla yayımlanan makalesinde şu tespitler yer aldı:





“İman gücüyle ekonomi düzelmeyeceği gibi kulaktan duyma yanlış bilgi kırıntılarıyla tartışma da yapılamaz.





Denilen lafın biraz içeriği dolsun diye Amerika’nın mayıs ayından sonra Türkiye’ye getirmeye hazırlandığı ABD’nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu’nun (CAATSA), okunması ömür törpüleyici düzeyde, son derce sıkıcı olan tüm metnini dikkatlice inceledim.





New York ve Washington’da konunun uzmanlarıyla da konuştum.





Gördüm ki Amerika istediği takdirde mayıs ayından sonra Türkiye ekonomisine yıkıcı bir kasırga estirme imkânına sahip. Müeyyidelerin dayandırılacağı söylenen o kanun ABD’ye bu gücü veriyor.





Bu tür müeyyideleri koordine eden ABD Hazinesi'nin OFAC (Office of Foreign Assets Control) birimi ve Washington güç hiyerarşisinin esas oyuncuları olan Hazine Bakanı Mnuchin ve (ABD Başkanı Donald) Trump’ın sözünün dışına çıkmadığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Amerika’nın Türkiye’ye yönelik bu gücünü kullanmasını istiyorlar.





‘Bu işleri Trump isterse engeller’ diye de düşünülmesin çünkü engelleme gücü yok. Bahsettiğim yukarıdaki oyuncular Amerikan Kongresi’ndeki havayı da iyi kullanıyorlar ve orada da hava Türkiye'ye karşı durumda.





Zaten Trump’ın da Türkiye’yi ekonomik yıkımla tehdit eden açıklaması da kayıtlara geçmiş durumda.”







