Samanyolu Haber /Gündem / S-400 füzelerin mevzileri belli oldu /25 Nisan 2019 21:18

S-400 füzelerin mevzileri belli oldu

Rusya, Türkiye’nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini Temmuz ayında teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Dün Rus haber ajansı Interfax’a konuşan Rus silah üreticisi Rosoboronexpor’un yöneticisi Aleksandr Miheyev, “her konunun istişare edilerek üzerinde anlaşma sağlandığını” söyledi.

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Diğer yandan S400 Türkiye’ye yerleştirilmesi konusundaki ayrıntılar da ortaya çıkıyor. S-400’lerin Rusya’dan bu yaz sevk edileceği belli olurken nereye konuşlandırılacakları da netlik kazamaya başladı.

Türkiye’ye 4 bölükten oluşan 2 adet S-400 sistemi verilecek. Her bir sistemde 72 olmak üzere iki sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek.

Rusya askeri yapılanmasına göre, bir hava savunma bölüğü 9 rampadan oluşuyor. Dört bölükteki batarya sayısının 36 olacağı belirtiliyor. S-400’lerin bir bataryası rampa, radar ve komuta merkezi olmak üzere üç mobil araçtan oluşuyor.

DÖRT YER ÖNE ÇIKIYOR

Diğer yandan Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, S-400 bataryaların Ankara veya İstanbul’a yerleştirebileceğini söylerken, buralara ek olarak Türkiye’nin Ege ve güney sınırına da konuşlandırılabileceği belirtiliyor. Füze menzili yaklaşık 400 kilometre olan S-400’ler, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor.

PUTİN: BAZI PARÇALAR ORTAK ÜRETİLEBİLİR

Rusya’dan iki hafta önce yapılan açıklamada S-400 füze savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye’de üretilebileceği belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, “S-400’ün tüm parçalarının üretiminden bahsetmiyoruz. Bu en ileri silah sistemi. Ancak bazı parçaların üretimi konusunda görüşmeler olabilir” demişti.

ABD, NATO müttefiki olan Türkiye’nin Rusya’ya ait bir füze sistemini satın almasına karşı çıkıyor, S-400’lerin NATO’nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunuyor. ABD’nin Başkan Yardımcısı Mike Pence daha önce yaptığı açıklamada NATO üyesi bir ülkenin Rusya’dan silah alması karşısında “kayıtsız kalmayacaklarını” dile getirmişti.

Ankara’nın Rusya’dan S-400 satın alma planı, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulmasıgibi bazı Amerikan yaptırımlarını gündeme getirmişti. ABD ay başında, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye’ye gönderimini durdurma kararı almıştı.
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