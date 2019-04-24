Samanyolu Haber /Dünya / Umarım Erdoğan, ABD'nin blöf yapmadığını anlar /24 Nisan 2019 19:39

Umarım Erdoğan, ABD'nin blöf yapmadığını anlar

ABD ile Türkiye arasında ipleri kopma noktasına getiren füze krizinde Beyaz Saray, "Ya NATO ya S-400" tavrından geri adım atmıyor. Senato'da Türkiye'ye dönük müeyyide teklifine hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler destek veriyor. New Jersey Senatörü Bob Menendez'in son sözleri "Türkiye ekonomisi adına endişe verici" bulundu.

Senatör Menendez: Umarım Erdoğan, ABD'nin blöf yapmadığını anlar

Rusya, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin ilk bataryasının temmuz ayında teslim edileceğini kaydetti. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında tansiyonu daha da yükseltti. 

ABD, TESLİM ALINMASINA KARŞI

ABD'nin S-400'lerin teslim alınması halinde Türkiye'ye "Müeyyidelere Karşı Koyma Kanunu" ile mukabelede bulunacağı belirtiliyor. 
 
12 Nisan'da ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu’nda söz alan Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, S-400 bahsinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben sert sözler sarfetmişti. 

MENENDEZ: UMARIM BLÖF YAPMADIĞIMIZ ANLAŞILIR

Senatör Menendez, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika’nın blöf yapmadığını net bir şekilde anlar. Ben CAATSA’nın (Müeyyidelere Karşı Koyma Kanunu) yazılmasına yardımcı oldum. Buradaki soru Türkiye’nin yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı değil, karşılaşacak olması." dedi.

Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, S-400 bahsinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Blöf yapmıyoruz." demişti, 

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİ FELCE UĞRAYACAK"

Türkiye ekonomisinin müeyyidelerden zarar göreceğine işaret eden Menendez, "Eğer karşılaşırsa ki görmek istediğim şey bu değil, Türkiye ekonomisi çok büyük bir darbe almış olacak. Müeyyideler uluslararası piyasaları sallayacak, doğrudan yabancı yatırımcıları ürkütecek, Türkiye’nin havacılık, uzay ve savunma sanayisini felce uğratacak." diye konuştu.
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