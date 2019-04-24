Umarım Erdoğan, ABD'nin blöf yapmadığını anlar

Rusya, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin ilk bataryasının temmuz ayında teslim edileceğini kaydetti. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında tansiyonu daha da yükseltti.





ABD, TESLİM ALINMASINA KARŞI







ABD'nin S-400'lerin teslim alınması halinde Türkiye'ye "Müeyyidelere Karşı Koyma Kanunu" ile mukabelede bulunacağı belirtiliyor.





MENENDEZ: UMARIM BLÖF YAPMADIĞIMIZ ANLAŞILIR





Senatör Menendez, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika’nın blöf yapmadığını net bir şekilde anlar. Ben CAATSA’nın (Müeyyidelere Karşı Koyma Kanunu) yazılmasına yardımcı oldum. Buradaki soru Türkiye’nin yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı değil, karşılaşacak olması." dedi.





Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, S-400 bahsinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Blöf yapmıyoruz." demişti,







"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİ FELCE UĞRAYACAK"





Türkiye ekonomisinin müeyyidelerden zarar göreceğine işaret eden Menendez, "Eğer karşılaşırsa ki görmek istediğim şey bu değil, Türkiye ekonomisi çok büyük bir darbe almış olacak. Müeyyideler uluslararası piyasaları sallayacak, doğrudan yabancı yatırımcıları ürkütecek, Türkiye’nin havacılık, uzay ve savunma sanayisini felce uğratacak." diye konuştu.

12 Nisan'da ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu’nda söz alan Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, S-400 bahsinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben sert sözler sarfetmişti.