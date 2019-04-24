Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, S-400'de ilk teslimat için tarih verdi /24 Nisan 2019 15:16

Rusya, S-400'de ilk teslimat için tarih verdi

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 havu savunma sistemlerini temmuz ayında teslim etmeye başlayacağı kaydedildi.

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Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getiren Rus S-400 hava savunma sisteminin teslimatına temmuz ayında başlanacağı kaydedildi.
 
INTERFAX HABER AJANSI DUYURDU: MUTABAKATA VARILDI

Rusya, hava savunma füze sistemi olan S-400’leri Türkiye’ye teslim etmeye temmuz ayında başlıyor. Konuyla ilgili açıklama Rusya devlet silah ihracat şirketi Rososboronexport’tan geldi.

Rus Interfax haber ajansı, Rosoboronexport’un füzelerin tesliminin temmuz ayında başlayacağını belirttiğini kaydetti.

Rosoboronexport’un genel direktörü Alexander Mikheev, herşeyin tartışıldığını ve mutabakata varıldığını söyledi.

TEKLİF SENATO'DA

Cumhuriyetçi ve Demokratların ortak teklifi ile Türkiye'ye karşı müeyyide uygulanmasının önüne açacak karar teklifi ise ABD Senatosu'nda müzakere ediliyor. 
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