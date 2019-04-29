Yunanistan'da çete: Geri gönderme vak'aları yaşandı

SAMANYOLUHABER | ÖZEL- Literatürde "push-back" olarak bilinen geri gönderme iddialarında Yunanistan'a geçen Türk vatandaşlarına yönelik artış gözleniyor. Bu yönde rapor edilen vak'alarda da artış var.





Kanunsuz olarak faaliyet gösteren ve çete olduğu düşünülen bir grup Yunan'ın, bazı Yunan görevlilerle de organize bir şekilde gerçekleştirdiği iddia edilen "push-back" faaliyetlerinden rapor edilenler şöyle:





İLK VAK'A CUMA AKŞAMI YAŞANDI





İlk vaka 26 Nisan Cuma akşamı yaşandı. İçlerinde hamile bir Türk gazetecinin de bulunduğu 15 kişilik bir grup Türk vatandaşı, Meriç Nehri'ni aşarak karşı tarafa geçti. Burada yürüyüşe başlayan grup, bir grup maskeli kişi tarafından durduruldu.





Grup üyeleri bu kişiler tarafından darp edilirken geldikleri yerden karşıya geri gönderildi.





Türkiye tarafına tekrar geçen ve burada bir süre bekleyen Türk vatandaşlarından 11'i tekrar Yunan tarafına geçmeyi denerken kaybolan dört kişilik aile yakalandı. İkisi çocuk dört kişilik aileden [A.A (42), M.A (40), O.S.A (11) ve A.H.A (8)] anne ve babanın tutuklandığı, yakınlarına edilen 'gelin çocukları alın' telefonuyla ortaya çıktı.





Karşıya tekrar geçebilen 11 kişilik grupsa daha sonra yaptıkları açıklamada bir süre burada saklandıklarını, daha sonra devriye gezen iki polis aracı tarafından yakalandıklarını ve başvurularını güvenli bir şekilde yapabildiklerini anlattı.





İKİNCİ VAKADA POLİS DE İŞİN İÇİNDE





İkinci vaka 28 Nisan Pazar yerel saatle 05:30’da yaşandı. Cadı avından kaçan 8 kişilik grup yine benzer rota izleyerek karşı kıyıya ulaşmayı başardı.





Grupta H.G. ve S.G'nin ebeveyn olduğu bir aile, üç küçük çocuğuyla bulunuyordu. Yunanistan’a geçtikten sonra Urlu Köyü’ne yürüyen grup burada bir cafede otururken saat 09:40 civarında Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.





Yakınlarının bu andan itibaren G. ailesiyle iletişimi koparken, ilk telefon ertesi gün Edirne İl Jandarma Komutanlığı’ndan geldi. Görevli kişi, anne ve babanın gözaltında olduklarını belirtti ve çocukları teslim almaları için aile fertlerine bilgi verdi.





AFGAN, SURİYELİ VE PAKİSTANLI GRUPLA BİRLİKTE GERİ GÖNDERİLDİLER





Aynı vakaya dair şunlar aktarıldı:





Urlu Köyü’nden Yunan Polisi tarafından gözaltına alınan aile, kapalı kasa bir panelvana bindirilerek polis karakoluna götürüldü.





Aile burada iltica başvurusunda bulundu. Karakolda, Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli 48 kişilik bir grup ve iki de Türk vardı. Yaklaşık 10 saat karakolda tutulan G. ailesi, ardından başka bir karakola götürülecekleri söylenerek dışarı çıkartıldı.





Burada yüzleri kar maskeli, askeri kıyafetli ve silahlı kişilere teslim edilen karakolda bulunan 55 kişilik grup, askeri kamyona bindirildi. Kamyon bir süre ilerledikten sonra Meriç Nehri kıyısında durdu.





Yüzleri kar maskeli ve silahlı kişiler, zor kullanarak ve korkutarak botlarla 55 kişiyi Türkiye tarafına geri attı. Karşı tarafta devriye görevi yapanlarsa bu kişileri yakaladı.





ULUSLARARASI KAMUOYU HAREKETE GEÇİRİLMELİ





Uluslararası suç kapsamındaki "push-back" vakalarının ardından insan hakları örgütleri ve aktivistler harekete geçerken özellikle Yunanistan'daki bu kişilerin bulunması için kampanya başlatıldı.





Özellikle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ve Yunanistan makamları nezdinde sosyal medya mecraları başta olmak üzere iletişim kanallarını kullanarak konuyu bildirmeleri ve bu tip vakaların tekrarının yaşanmaması için yetkilileri tedbir almaya çağırmaları büyük önem arz ediyor.





