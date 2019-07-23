Göç eden genç sayısı patladı

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin hukuksuzluklarından, baskı ve zulümden kaçanlar büyük riskleri göze alarak çareyi yurt dışına çıkmakta buluyor.





2018 yılında Türkiye'den yurt dışına göç edenler de yüzde 27,7 artışla 323 bin 918 kişiye ulaştı.





Büyük beyin göçünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de tescil etti. Türkiye’den göç eden 323 bin 918 kişinin yüzde 53,3’ünü erkekler, yüzde 46,7’sini kadınlar teşkil etti.





İLK SIRADA GENÇLER VAR





Yaş grupları açısından daha vahim bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'yi terk eden vatandaşlarda ilk sırayı 20 ila 34 yaş arasındaki genç nüfus aldı.





En fazla göç yüzde 15,7 ile 25-29 yaş grubunda müşahede edildi. Bu yaş grubunu yüzde 13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu takip etti.





Göç eden nüfusun 136 bin 740’ını Türkiye uyruklu nüfus, 187 bin 178’ini de yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.







Türkiye'den göç eden nüfusun şehirlere göre dağılımına bakıldığında, 113 bin 430 kişi ile İstanbul en fazla göç veren şehir oldu.

İstanbul'u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir takip etti.





TÜİK'in verilerine göre Türkiye'yi terk edenlerin sayısı 2018'de yüzde 27,7 arttı.





IRAK VE AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GÖÇ





Türkiye’ye göç edenlerde ise ilk sırayı Iraklılar alırken, Afganistan, Suriye, Türkmenistan ve İran şeklinde sıralama devam etti.





Türkiye'ye 2018 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içinde ilk sırayı yüzde 23,6 ile Irak vatandaşları aldı. Irak’ı sırasıyla yüzde 9,6 ile Afganistan, yüzde 8,4 ile Suriye, yüzde 7,5 ile Türkmenistan ve yüzde 6,8 ile İran vatandaşları takip etti.





Türkiye’ye göç eden 577 bin 457 kişinin yüzde 52,7’si erkek, yüzde 47,3’ü ise kadın. Yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken, 466 bin 890’ı ise yabancı uyruklu.







