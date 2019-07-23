Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ "Erdoğan nerede?" başlıklı bir yazı kaleme alarak, Erdoğan'ın son günlerde kamuoyu önünde görünmemesinin başkent kulislerinde bazı sorulara neden olduğunu dile getirdi.







"Ortalarda görünmeyen Erdoğan'ın durumu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hal böyle olunca da Ankara'da da spekülasyon patlaması yaşanıyor" diyen Göktuğ'un yazısı şöyle:





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 4-5 gündür ortalarda görünmüyor. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, dün, "değişim kampına çekildi. Yeni dönem siyaseti için hazırlıklar yapıyor" diye yazdı ama Ankara kaynıyor. Çünkü, bu pek alışıldık bir durum değil. Erdoğan, çok çalışırken dahi kamuoyunu ve gündemi boş bırakmaz, çeşitli vesilelerle en az 2 defa çıkar bir şeyler söyler. Ortalarda görünmeyen Erdoğan'ın durumu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hal böyle olunca da Ankara'da da spekülasyon patlaması yaşanıyor!..





Başkentte kulisler, "Tayyip Erdoğan nerede?, "Acaba bir rahatsızlık mı geçirdi?" sorusuna cevap arıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor!.. Saray'a yakın kaynaklara Erdoğan'ın Ankara'da olup olmadığını, ailesi ile birlikte tatile mi çıktığını sordum. Bu sorularıma net yanıtlar alamadım. Bir kaynak, bugün Erdoğan'ın bankalarla ilgili çok önemli bir toplantısı olduğunu ancak herhangi bir neden gösterilmeden iptal edilip en az 10 gün sonrası belirsiz bir tarihe ertelendiğini söyledi. Ekonomik kriz had safhadayken, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması operasyonu ardından bankalarla yapılması planlanan toplantının "Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmasının nasıl önüne geçeriz" çalışmaları yüzünden ertelenebileceğini düşünmüyorum. Bir süredir, aile fertlerinden Emine Erdoğan ve Berat Albayrak'da alışık olduğumuz şekli ile pek ortalarda görünmüyor. Gündemin sıcak maddeleri yüzünden sadece Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu takip edebiliyoruz. Hal böyle olunca "acaba kabinede toptan tatile mi çıktı" soruları da akla düşüyor!..





Cumhurbaşkanı'nın programı hakkında 4-5 gün haber alınamaması pek normal bir şey değil. Tamam, Cumhurbaşkanı'nın her yaptığı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi şart değil. Doğaldır ki gizlisi saklısı var. Ancak, bizim kulağımıza gelen rahatsız edici mahiyette spekülasyonlar herhalde saraya kadar ulaşıyordur. Ankara'nın konuşulanları dedikodu sınırlarını aşarak tüm Türkiye'ye de yayılıyor. Hoş bir durum değil!.. Acilen,Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yapmalıdır. Erdoğan, tatildeyse "tatilde" veya uygun olan açıklama neyse onu yapmalıdır. Zararlı ve kötü spekülasyonlara derhal sonlandırılmalıdır.





NE OLMUŞTU?





Dün akşam saatlerinde Arap basınında "Recep Tayyip Erdoğan öldü" haberi yer almaya başlamış, sosyal medyada Arap kullanıcıların paylaştığı ve İngiliz basın kuruluşu BBC'ye atfedilen haberlerde "BBC Arabic Erdoğan kalp krizi geçirdi iddiaları" yer almaya başlamıştı. BBC Arapça'da yer aldığı iddia edilen Erdoğan öldü haberlerinin nereden çıktığı bilinmemekle beraber, haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.