Mercedes'in yüzde 5 artık Çin'in

Çinli otomotiv şirketi Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC), Federal Almanya'nın otomotiv devi Daimler AG'nin yüzde 5'ini satın aldı.





BAIC Yönetim Kurulu Başkanı Xu Heyi, söz konusu yatırım ile Mercedes-Benz üreticisi Daimler ile iş birliğini güçlendirmenin hedeflendiğini belirtti.





ÇİN-ALMAN İŞBİRLİĞİ







Daimler'in Çinli üreticinin Hong Kong merkezli şirketi BAIC Motor'da 2013'ten bu yana payı bulunuyor.





Xu, açıklamasında “Ortaklığımızı Çin–Alman iş birliğinin harika bir örneği ve ülkelerimizin şirketleri arasındaki iş birliğinin bir modeli olarak görüyoruz.” dedi.



