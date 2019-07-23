Samanyolu Haber /Ekonomi / Mercedes'in yüzde 5 artık Çin'in /23 Temmuz 2019 17:44

Mercedes'in yüzde 5 artık Çin'in

Son 15 senede dünyanın 2'nci büyük ekonomisi haline gelen Çin gözünü otomotiv markalarına dikti. Daha önce İsveçli Volvo'yu satın alan Çin bu defa Alman Mercedes'e ortak oldu.

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Çinli otomotiv şirketi Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC), Federal Almanya'nın otomotiv devi Daimler AG'nin yüzde 5'ini satın aldı. 

BAIC Yönetim Kurulu Başkanı Xu Heyi, söz konusu yatırım ile Mercedes-Benz üreticisi Daimler ile iş birliğini güçlendirmenin hedeflendiğini belirtti.

ÇİN-ALMAN İŞBİRLİĞİ

Daimler'in Çinli üreticinin Hong Kong merkezli şirketi BAIC Motor'da 2013'ten bu yana payı bulunuyor.

Xu, açıklamasında “Ortaklığımızı Çin–Alman iş birliğinin harika bir örneği ve ülkelerimizin şirketleri arasındaki iş birliğinin bir modeli olarak görüyoruz.” dedi.

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