[ANALİZ] TÜİK harikalar diyarında: Gençler çok mutlu

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2018" araştırması ile yine şaşırttı.





Genç sayısı 12 milyon 971 bin 396 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.





O ARAŞTIRMA TÜRKİYE'DE Mİ YAPILDI?





Ancak aynı araştırmada bazı veriler "Burasının Türkiye olduğundan emin misiniz?" sorusuna sebep olacak kadar uçuk!





Enflasyonu olduğundan düşük göstermek için hükümetin belirlediği marketlerden fiyat derleyen, masa başında yaptığı formül değişikliği ile fert başına geliri bir gecede 1.700 dolar artıran TÜİK yine formunda.





KRİZ YILINDA İŞSİZLİK ORANI GERİLEMİŞ!







TÜİK'e göre gençlerde işsizlik oranı, 2017'de yüzde 20,8 iken geçen yıl yüzde 20,3'e geriledi. Bu oran, genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 17,6'ya, genç kadınlarda 0,8 puanlık azalışla yüzde 25,3'e düştü.





Kriz yılında işsizlik düşmüş!





Oysa TÜİK'in İşgücü İstatistikleri'ne göre genç işsizlik hem 2018'de hem de 2019'un ilk 6 ayında yüzde 24 ila yüzde 26,7 arasında seyretti.





İşte TÜİK'in kendisi ile çelişen bir başka verisi: Gençlerde istihdam oranı, geçen yıl 2017'ye göre 0,7 puan artarak yüzde 35'e çıktı. İstihdam edilen gençlerin yüzde 16,6'sı tarım, yüzde 30'u sanayi, yüzde 53'ü hizmet sektöründe yer aldı.





Aynı kurumun aynı bahiste iki farklı sonuç açıklaması ortada bir garabet olduğunu gösteriyor.





TÜİK: GENÇLER MUTLU!





TÜİK'in harikalar diyardından bildirdiğine göre geçen yıl mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55,4 oldu.





Mutluluk oranı, 2018'de genç erkeklerde yüzde 53,5, genç kadınlarda yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.





Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 50,5 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 20 ile başarı, yüzde 18,9 ile sevgi takip etti.





100 GENÇTEN 76'SI İŞİNDEN MEMNUN





Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 23,8 ile başarı, kadınlarda yüzde 23 ile sevgi yer aldı.





Geçen yıl gençlerin yüzde 76'sı çalıştığı işten memnunken yüzde 48,7'si elde ettiği kazançtan memnun olduğunu beyan etti.





Gençlerin yüzde 58,3'ü şimdiye kadar aldığı eğitimden memnun.





1 milyon 300 bin üniversite mezunu işsiz. 4 gençten biri işsiz gibi görünse de ne eğitimde ne de istihdamda olanlar dahil edildiğinde oran yüzde 30'u geçiyor.





Hakikaten bu veriler nereden derlendi? Türkiye olmadığında tereddüt yok.





BERAT ALBAYRAK'A EN YAKIN İSİM TÜİK'E BAŞKAN OLDU





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağ kolu Yinal Yağan'ğ başkan yaptığı TÜİK'ten farklı bir anket çıksaydı bu çok şaşırtıcı olurdu.





Yinal Yağan, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı idi.

İstatistikle uzaktan yakından bir alakası olmayan Yağan, "istatistiklerin Merkez Bankası" diye nitelenen TÜİK'in başına geçti.





Tıpkı hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a, PTT müdürünün Danıştay'a tayin edildiği gibi...

TÜİK'in işsiz gençlere ya da onlara göre bir nebze "talihli" sayılan ve 2 bin 20 lira asgari ücrete talim eden 100 binlerce üniversite mezununa soru sormadığını söylemeye lüzum var mı?





Velhasıl işsizliğin rekor kırdığı, halkın zamlardan nefes alamadığı bir dönemde bu kadar tutarsız bir rapor hazırlayabildi.



