Gasp ettikleri Asya Termal Oteli'ni borca batırdılar

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hükümetinin 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için hedef tahtasına oturttuğu Asya Termal Oteli yine AKP'ye yakın isimler tarafından gasp edilmişti.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi'nden gasp edildikten sonra ismi “Elizi” olarak değiştirilen otel kısa sürede borç batağına saplandı.





İSMİNİ "ELİZİ" OLARAK DEĞİŞTİRMİŞLERDİ





Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk bugün yayımlanan makalesinde, AKP’li eski yöneticinin işlettiği Asya Termal Oteli'nin (yeni ismi: Elizi Oteli) borcu sebebiyle AKP’li belediyeyle karşı karşıya geldiğini belirtti.





Asya Termal Oteli, Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Şirketi'ne peşkeş çekildi. Şirket sahiplerinden Hayrettin Coşkun, bir dönem AKP Ankara il başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Diğer ortak ise Gürkan Dölekli.







AKP'NİN KAMP MERKEZİYDİ





Saygı Öztürk “Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi termalleriyle de ünlüdür. AKP milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri toplantılarını 17 Aralık 2013 (yolsuzluk) operasyonuna kadar hep Asya Termal Oteli'nde yapıyordu." diyen Saygı Öztürk, AKP'li Kızılcahamam Belediyesi'nin Elizi Oteli'nden alacağını tahsil edemediğini belirtti ve otelin ortaklarının AKP ile irtibatını tek tek anlattı.





Öztürk, “En öncelikli alacak ise Elizi Oteli de işleten Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslar arası Taşımacılık Şirketi idi. Şirket sahiplerinden Hayrettin Coşkun, AKP'nin Ankara İl eski Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Diğer ortak ise Gürkan Dölekli.” dedi.





KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 2017'DE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI





Saygı Öztürk şöyle devam etti: “Süleyman Acar'dan önceki (Kızılcahamam) belediye başkanı, termal su borcunu ödemeyen şirket hakkında 2017 yılında icra takibi başlatmıştı. Borç giderek büyüdü. İcra aşamasına gelindiğinde şirket 1 Temmuz'da belediyeye dilekçe verdi. Süleyman Acar, 2 Temmuz'da belediye meclisi üyeleri Sefa Yıldırım, Mahmut Kahveci, Tunay Tamer, Erdoğan Yıldırım, Zekai Aydın, Adem Emin Atakul, Yılmaz Özbek, Murat Can, Ali Altınok, Dursun Barun, Ali İhsan Çalıkıranoğlu, Mehmet Çağlar, Kemal Çakır ve Mustafa Erol'la toplandı. Şirketin dilekçesi gündeme alındı."





Borçlu şirketin talebi ise şöyle:





"Başkanlığınız ile şirketimiz arasında akdedilen 07.02.2017 tarihli sözleşme kapsamında; Kızılcahamam Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/45 E. Sayılı dava dosyası ve Kızılcahamam İcra Müdürlüğü 2019/21 E. Sayılı icra takip dosyasını, faizlerini, yargılama giderlerini kabul etmiyoruz. Aleyhimize yapılan bu takip dosyası ile davalı olduğumuz dava dosyasındaki çekincelerimizi tekrarlamak suretiyle ana para üzerinden tarafınıza sözlü olarak da ilettiğimiz borcumuzun 500 bin TL‘ye sabitleyip 10 taksit halinde ödemek istediğimizi bildirir, gereğini talep ederiz.”





AKP'nin adayı Süleyman Acar (sağda), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Kızılcahamam Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Acar'ın kendisinden önceki dönemde belediyenin Elizi Oteli'ne yönelik başlattığı icra takibini durdurduğu iddia ediliyor. Otelin sahipleri AKP'li işadamları.





BELEDİYE MECLİSİNDEN AKP'Lİ BAŞKAN'A VERİLEN YETKİ







Saygı Öztürk “Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Kızılcahamam Belediye Meclisi şöyle bir karar aldı” diyerek kararı şöyle aktardı:





“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (h) fıkrası gereği, takip öncesi ve takip sonrası işleyen ve işleyecek olan gecikme faizi ve icra takip harç ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretinden vazgeçilmek üzere 2019/21 ve 2019/45 Sayılı davalardan vazgeçilerek, dosyalardaki uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat ve alacaklarımızın bir ödeme planı dahilinde şirket ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve yapılacak protokol anlaşmasına, Belediyemiz adına Belediye Başkanı Sayın Süleyman Acar'a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”





BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ACAR ÖNCE İNKÂR ETTİ





Belediye Başkanı Süleyman Acar, meclisin böyle bir kararı olmadığını iddia etse de Saygı Öztürk makalede başkanın yalanını şöyle ortaya çıkardı: “Bunun üzerine kendisine meclis kararını ulaştırdım. Borç miktarını öğrenmek ise yine mümkün olmadı. Onlara da mahkeme dosyalarından ulaştım."





ELİZİ OTELİ'NİN BORCU 901 BİN 193 LİRA





Kızılcahamam Belediyesi'nin otelden toplam alacağı takip, vekalet ücreti, harçlarla birlikte 1 milyon 120 bin 333 lira.





Belediye ise "Borçlarımız ödenmiyor, hiç değilse alacağımız olsun" düşüncesiyle otele 219 bin 140 lira borçlanmış. Bu borç mahsup edildiğinde toplam alacak 901 bin 193 liraya iniyor.





Şirket ise "ana borcun 500 bin lirasını 10 taksitte ödeyelim" diyor.