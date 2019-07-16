Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu, AB'nin yaptırımlarını takmadı: Kıytırıktan bir karar almak zorunda kaldılar /16 Temmuz 2019 12:30

Çavuşoğlu, AB'nin yaptırımlarını takmadı: Kıytırıktan bir karar almak zorunda kaldılar

Ankara, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararına Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini daha da artıracağı mesajıyla karşılık verdi.

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları sebebiyle Ankara'ya yaptırım kararı aldı. Karara bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Üsküp'te cevap verdi.  Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi şeklinde paylaştığı açıklamada Çavuşoğlu, "Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler." dedi. Çavuşoğlu, "Uygulamanın mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Rum Kesimi'ni tatmin etmek için kıytırıktan karar almak zorunda kaldılar." diye konuştu. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin Brüksel'de aldığı yaptırım kararıyla ilgili dün akşam yazılı bir açıklama yaptı. 

Yaptırım kararının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını etkilemeyeceği belirtilen açıklamada, kararda Kıbrıslı Türklerden bahsedilmemesinin AB'nin Kıbrıs konusunda önyargılı ve taraflı olduğunu gösterdiği vurgulandı.

"SINIRLANDIRMAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların AB üyeliklerini "kendi maksimalist pozisyonları doğrultusunda suistimal ettiği ve AB'nin de buna alet olduğu" savunulan açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimizin, kendi kıta sahanlığımızdaki haklarımızın korunması ve Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin, Ada'nın hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit haklarının korunması olmak üzere iki boyutu vardır. İlk boyutta, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi çözülmeden GKRY ile deniz yetki alanlarını sınırlandırmak için görüşmelere başlaması söz konusu değildir." görüşüne yer verildi.
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