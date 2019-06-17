Hizmet Hareketi'ne niçin iftira attığı ortaya çıktı?

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında en ön safta yer alan Tamer Barış Terkeşli ile dört adamı hakkında "dolandırıcılık ve şantaj" suçlarından iddianame hazırlandı.





Tamer Barış Terkeşli, AKP'nin kurduğu medya havuzunun amiral gemisi A Haber'de televizyon programlarına katılmış, Hizmet Hareketi mensupları aleyhine açılan davalara "gizli tanık" olarak müdahil olmuştu.





"İSMİN GÖZALTI LİSTESİNDE" DİYEREK PARA ALIYORDU





Terkeşli ve dört adamının, “İsmin gözaltı listesinde geçiyor” diyerek, işadamlarından şantaj yoluyla para sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı.





Adana 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye göre Terkeşli’nin şantajla para istediği isimlerden biri de Adana'da oto alım-satımı yapan ve yarış atı bulunan B.D. idi.





Terkeşli ve adamı Nasrettin Yılmaz, minibüs durağı almak için B.D.’yi ikna ederek 2 milyon Türk Lirası'nı aldı. Terkeşli ayrıca polise rüşvet vereceği iddiasıyla B.D.’ye iki altın tespih, dört bilezik, 48 bin liralık mobilya aldırdı ve dinleme cihazı için 50 bin lira aldı.





B.D, dolandırıldığını anlayıp parasını isteyince iddiaya göre Terkeşli’nin, “Haddini aşıyorsun, seni aldırtırım.” tehdidiyle karşılaştı.





MALİ MÜŞAVİRDEN 1,2 MİLYON TL İSTEDİ





Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre; Terkeşli’nin adamı Ahmet Duran Yaman, yerel basında 2016’da hakkında "kara kutu" diye haber çıkan M.Ü.’yü bürosuna çağırdı. Büroda kendini istihbaratçı olarak tanıtan Terkeşli de vardı.





Terkeşli, “Yakında alınacaksın. Gizli tanık olursan, operasyonu engelleyebilirim.” dedi. Bir sonraki görüşmede ise “Yarın alınacaksın. Operasyon olmaması için görüşeceğim.” diye haber verdi.





M.Ü, “Bir çözümü yok mu?” diye sordu. Terkeşli 1.2 milyon TL istedi. Ancak M.Ü parayı vermedi.





Şantaj ve dolandırıcılıktan aranan Tamer Barış Terkeşli, havuz medyasının gözde konuklarından biriydi.





TERKEŞLİ: KIYIBOYU'NDAKİ ARSANI BENİM MÜTEAHHİTE VER





İddianameye göre A.K.B. de Tamer Barış Terkeşli’nin mağdurlarından.





Hizmet Hareketi'ni desteklediğine dair tweet atılan A.K.B.’ye telefon açan Terkeşli, “İstihbaratta çalışıyorum. Sen de gözaltına alınacaklar listesindesin. İsmini listeden çıkarabilirim.” dedi.





Başaran’ın “Nasıl olacak?” diye sorması üzerine Terkeşli, “Kıyıboyu’ndaki arsanı benim tanıdığım müteahhite ver.” dedi. Hesaba göre Terkeşli’ye 350 daire verilecekti. Teklifi reddeden A.K.B., 2016 yılı haziran ayında tutuklandı.





Terkeşli’nin de aralarında bulunduğu beş sanık hakkında dolandırıcılık ve şantaj suçlarından dava açıldı. Terkeşli’nin firari olduğu bildirildi.