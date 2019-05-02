"Hizmet hareketi için suç sayılanları başka cemaatler yapıyor"

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski Başkanı Mustafa Yeşil, VideonTR’den Zeynep Kaya’ya kendisi hakkında İngiltere’de açılan iade davalarını reddedilmesini ve davalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.





Konuşmasında Hizmet Hareketi’nin Türkiye’de suç kapsamına alınan bütün faaliyetlerinin başka cemaatler tarafından yapıldığına dikkat çeken Yeşil, “Bir kesim sizin yaptığınız gibi burs topluyor. Sizin elinizden alınan yurtları onlara verdilerse bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Okulculuğa gelince sizin yaptığınız okulun kalitesinde ya da seviyesinde değildir, ya da aynıdır bir şeyler yapıyorlar. Kendi iş adamlarının kurduğu dernekler var, sizin Bank Asya’ya yatırdığınız gibi bankalarına para yatırıyorlar. Ama onların şu anda yaptıkları suç değil, hatta takdir meselesi. Ama sizin yaptığınız ağır suç.” dedi.





Aralarında Akın İpek, Mustafa Yeşil, Talip Büyük ve Ali Çelik gibi isimlerin sanık olarak yer aldığı ve kamuoyunda “Çatı Davası” olarak bilinen davadaki iddialar temel alınarak bahsi geçen kişilere karşı Birleşik Krallık’ta açılan iade davalarının ikinci defa reddedilmesini Mustafa Yeşil, “Aslında benim yaşadıklarımın yanında Türkiye’de insan hakları ihlallerinin sınırsız ve fütursuzca işlendiğinin birlerce örneği var. Ancak İngiltere’de görülen mahkeme hakikatin ortaya çıkması açısında önemli.” ifadesini kullandı.





Programda yer verilen bazı sorular ise şöyle;





– İade talebine konu olan suçlamalar neydi?





– Mahkeme, iade talepleri ile ilgili nasıl karar verdi?





– İade talebinin reddedilmesinin nasıl bir önemi var?





– “ Hizmet abilerinin 15 Temmuz’dan önceden haberleri vardı vardı. Kendileri önceden yurtdışına çıkıp kendilerini kurtardılar. Olan masumlara oldu.” şeklinde yapılan eleştiriler hakkında ne düşünüyor. Kendisini bu eleştirilerin muhatabı olarak görüyor mu? Türkiye’den ne zaman ve nasıl ayrıldı?







