Hizmet Hareketi'ne ait yurt kime peşkeş çekildi?

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi'ne ait 700'den fazla öğrenci yurdu birer birer yandaş vakıf ve derneklere peşkeş çekiliyor. Planlı gaspın son örneği Zonguldak’ta yaşandı.





Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, el konulan yurt daha sonra İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildi. Cemiyet de yurdun ismini 15 Temmuz Erkek Öğrenci Yurdu olarak değiştirdi.





Cemiyete aynı zamanda yurdun yanındaki arazi de tahsis edildi. Yurdun yanındaki araziye dair imar değişikliği önerisi mayıs ayında Zonguldak Belediye Meclisi'ne geldi. Ancak nisan ayının sonunda kullanım süresi dolduğu için oy birliğiyle reddedildi.





İLİM YAYMA BAŞKANI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ





İlim Yayma Cemiyeti’nin Zonguldak Şube Başkanı olan İbrahim Cansız aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) belediye meclis üyesi.





Ardından Zonguldak Valiliği, yurt ve arazi için İlim Yayma Cemiyeti’ne tekrar kullanım hakkı verdi. Bunun üzerine imar değişikliği haziran ayında tekrar belediye meclisine geldi. AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla önerge kabul edildi.





İlim Yayma Cemiyeti ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) arasındaki organik ilişki her zeminde devam ediyor.





BAŞKANIN İLK İCRAATI YEŞİL ALANI BÖLMEK OLDU





Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Zonguldak belediye meclis üyesi ve başkan vekili olan Atınç Kayınova, “Bu işlemle yeşil alanları parçalıyorlar. Belediye başkanının vaadi her yere park yapmaktı, fakat ilk icraatleri yeşil alanları bölmek oldu.” dedi.