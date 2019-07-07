Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketi'ne ait yurt kime peşkeş çekildi? /07 Temmuz 2019 17:50

Hizmet Hareketi'ne ait yurt kime peşkeş çekildi?

Zonguldak'ta Hizmet Hareketi'ne ait yurt İlim Yayma Cemiyeti’ne peşkeş çekildi.

SHABER3.COM

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi'ne ait 700'den fazla öğrenci yurdu birer birer yandaş vakıf ve derneklere peşkeş çekiliyor. Planlı gaspın son örneği Zonguldak’ta yaşandı.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, el konulan yurt daha sonra İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildi. Cemiyet de yurdun ismini 15 Temmuz Erkek Öğrenci Yurdu olarak değiştirdi. 

Cemiyete aynı zamanda yurdun yanındaki arazi de tahsis edildi. Yurdun yanındaki araziye dair imar değişikliği önerisi mayıs ayında Zonguldak Belediye Meclisi'ne geldi. Ancak nisan ayının sonunda kullanım süresi dolduğu için oy birliğiyle reddedildi.

İLİM YAYMA BAŞKANI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

İlim Yayma Cemiyeti’nin Zonguldak Şube Başkanı olan İbrahim Cansız aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) belediye meclis üyesi. 

Ardından Zonguldak Valiliği, yurt ve arazi için İlim Yayma Cemiyeti’ne tekrar kullanım hakkı verdi. Bunun üzerine imar değişikliği haziran ayında tekrar belediye meclisine geldi. AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla önerge kabul edildi.

İlim Yayma Cemiyeti ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) arasındaki organik ilişki her zeminde devam ediyor. 

BAŞKANIN İLK İCRAATI YEŞİL ALANI BÖLMEK OLDU

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Zonguldak belediye meclis üyesi ve başkan vekili olan Atınç Kayınova, “Bu işlemle yeşil alanları parçalıyorlar. Belediye başkanının vaadi her yere park yapmaktı, fakat ilk icraatleri yeşil alanları bölmek oldu.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hizmet Hareketi'ne ait yurt kime peşkeş çekildi? Sonraki Haber >>

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:26:52