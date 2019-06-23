“Hakikate şahitlik yapmak istedim”

SAMANYOLUHABER | ÖZEL- Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ilk İngilizce biyografisi yayımlandı.





Amerika’nın Philadelphia şehrinde United Lutheran İlahiyat Fakültesi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Jon Pahl tarafından kaleme alınan biyografide, Hocaefendi’nin hayatı ve fikirlerine dair ayrıntılı analizler yer alıyor.





Amerikalı profesör, kitabı kaleme alma gayesini, “Yalancı şahit olmamak, hakikate şahit olmak için.” sözleri ile özetledi.





Prof. Dr. Pahl, Hizmet Hareketi ve Hocaefendi ile ilgili gözlemlerini kitaba aktardı.







KORUCUK'TAN DÜNYAYA AÇILAN BİR VAİZ





Gülen’in doğduğu Korucuk köyünden Alvar’da kürsüye ilk çıkışına, daha sonra imam olarak görev yaptığı Edirne’deki Üç Şerefeli Camii’nin penceresinden Kestanepazarı’ndaki tahta kulübeye, akabinde İstanbul’dan Pensilvanya’ya kadar uzanan hayatını takip eden Prof. Dr. Pahl, Hocaefendi’nin mesajının dünya için neler ifade ettiğini anlattı.





Prof. Dr. Pahl, Hizmet Hareketi ve Hocaefendi ile ilgili gözlemlerini kitaba aktardı.





Dinler tarihi alanında profesör olan ve Philadelphia’da United Lutheran Seminary İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan Jon Pahl, Hizmet Hareketi’ni 2006’dan beri yakından takip ediyor.





İlk kez bir iftar yemeğinde Hizmet ile tanışan Pahl, kitapla alakalı araştırma yapmak üzere Türkiye’ye de çok defa gelmiş.





Son yıllarda Hizmet Hareketi’ne karşı uygulanan baskı rejimine de şahit olan yazar, şehir şehir dolaşıp Hizmet’e gönül vermiş insanlarla buluşmuş ve mülakat yapmış.





HİZMET'E REVA GÖRÜLEN ZULME ŞAHİT OLDU





Bir seyahat sırasında Hizmet’e karşı yapılan zulme de bizzat şahit olan Pahl, ellerinde isim listeleriyle “cadı avı”na çıkmış polislerle aynı mekânlarda bulunmak zorunda kalmış.





Pahl, "Fethullah Gülen: Bir Hizmet Hayatı–Pensilvanya’daki Bir Müslüman Alim Dünya İçin Niye Önemli?" isimli kitabında İslam’ın ve Hizmet Hareketi’nin ana gayesinin barış olduğuna dikkati çekiyor.





Fethullah Gülen Hocaefendi, kendi biyografisi ile alakalı çalışma esnasında Prof. Dr. Pahl'in sorularını cevaplandırdı.





Hareketin merkezinde değerlerin ve insani münasebetlerin yer aldığını anlatan Prof. Dr. Pahl, biyografide Hocaefendi’nin en başta dindar bir barış adamı olduğunu ve siyasetin üstünde yer aldığını vurguluyor.





HER BARIŞ ELÇİSİNİN YAŞADIĞI GİBİ HOCAEFENDİ DE ZULÜM GÖRDÜ





Gülen’in dünyaya katkısının öncelikle maneviyat ve kültürel eksenli olduğunu, şekilciliğe değil asıl olarak dinin ruhuna önem verdiğinin altını çizen Amerikalı akademisyen, “Tarihteki her barış elçisinin yaşadığı gibi Hocaefendi de zulme maruz kaldı.” tespitinde bulunuyor.





Amerikalı akademisyen, "Kitabı niçin yazdınız?" sorusuna“hakikate şahitlik yapmak” olduğunu söylüyor.





Pahl kitabın girişinde, “Onlarca yıllık dinler arası çalışmalarımda 16'ncı yüzyılda yaşamış Protestan reformcu Martin Luther’ın bir ilkesini benimsedim hep. Luther, Sekizinci Emir olan ‘Yalancı şahit olmayın,’ düsturunu Küçük Dua kitabında şöyle yorumluyor: ‘Komşumuzu yalancı çıkarmak, ona ihanet etmek, iftira atmak ya da onu karalamak hususunda Allah’tan korkmalı ve Allah’ı sevmeliyiz; komşumuzu müdafaa etmeli, hakkında iyi konuşmalı ve her şey hakkında hep iyi kanaatler geliştirmeliyiz.’ Son yıllarda, maalesef Müslümanlar hakkında çok sayıda iftira ve karalama oldu. Ve Fethullah Gülen hakkında da çok sayıda iftira atıldı.” değerlendirmesine yer veriyor.





Prof. Dr. Jon Pahl, "Tarihteki her barış elçisinin yaşadığı gibi Hocaefendi de zulme maruz kaldı.” tespitinde bulunuyor.





BATI DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK





Anlaşılır ve akıcı bir üslupla kaleme alınan “Bir Hizmet Hayatı”, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatını ve fikirlerini merak eden Batılı okurlar için önemli bir kaynak olması açısından dikkat çekiyor.

