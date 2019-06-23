İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından şaibeli kararla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yenilenen seçimde yeniden aday gösterdi.





İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'nde Haldun Taner İlkokulu'na geldi.







İMAMOĞLU OY KULLANMAYA EŞİ VE OĞLU İLE GELDİ





"Her şey çok güzel olacak", "Ekrem Başkan" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla oy kullanacağı sınıfa giren İmamoğlu, sandık görevlileri ile tek tek tokalaştı.





İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu "1382" numaralı sandıkta oylarını kullandı. İmamoğlu ailesi, gazetecilere "seçim hatırası" pozu verdikten sonra zarfları sandığa attı.



DEMOKRASİYİ TAMİR ETME SANDIĞI





Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür, tamir etme sandığıdır." dedi.





İmamoğlu, 23 Haziran'ın Türkiye demokrasisine dair milletçe yaşatılan hukuksuzlukları tamir etme günü olduğunu belirterek, "O bakımdan hem demokrasimiz, hem İstanbul'umuz, hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir." ifadelerini kullandı.







"ÇOK GÜZEL BİR NETİCE BEKLİYORUM"





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum." şeklindeki sözü İmamoğlu'na soruldu.





İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu temenniler güzel. Güzel ama keşke seçimlerde, 'her yol mübahtır' anlayışıyla değil de millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına cümleler kurarak ve seçim için, oy için her şeyi söylemek, yapmak değil, güzel cümlelerle milletine moral veren, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçim yaşasak. O bakımdan elbette helalleşelim, elbette herkes hakkını helal etsin ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım."





İmamoğlu, seçimden nasıl bir sonuç beklediğinin sorulması üzerine, "Çok güzel bir netice bekliyorum" dedi.