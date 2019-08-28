[FLAŞ] Melih Gökçek ve oğluna soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafriyat döküm bedellerinin belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması sebebiyle soruşturma başlattı.







Kamuyu zarara uğratan yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında müfettişler tarafından inceleme sürdürülüyor.







OSMANLISPOR'A GELİR KAPISI OLDU





Yeniçağ gazetesinin haberine göre göre hafriyat döküm işinin 2014 yılı temmuz ayında Meclis kararı ile aylık 30 bin TL’ye (yıllık 360 bin TL) belediye şirketlerinden ANFA’ya verildiği, ancak ANFA’nın bu iş için aylık 100 bin TL’ye (yıllık 1.200.000 TL) Osmanlıspor ile sözleşme yaptığı belirtildi.





Yetkililer, bu sözleşmeler sadece sonucunda belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğradığını bildirdi. 2014 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 3'üncü defa Ankara Büyükşehir belediye başkanı seçilen Melih Gökçek’in döneminde yapılan işlemin belediyeye verdiği zararı tespit çalışmaları sürüyor.





(Soldan sağa) Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan.





TALAN DÜZENİ ÜÇ YIL DEVAM ETMİŞ







Bunun için ile hafriyat işinin ANFA üzerinden Osmanlıspor’a verdiği tarih olan 2014 yılı ağustos ayından sözleşmenin feshedildiği güne kadar geçen yaklaşık üç yıllık dönemin bütün hesapları tek tek inceleniyor.





Soruşturma kapsamında, inşaat ruhsatı alıp daha sonra iskân ruhsatı alan inşaat firması sahiplerinden döküm makbuzlarına ait bilgi ve belgeler talep edilecek.





OSMAN GÖKÇEK'E DE UZANACAK





Belediye kaynakları ile ihya edildiği iddia edilen Osmanlıspor'un başkanlığını ise Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yapıyor. Soruşturmada Osman Gökçek'in de bilgisine başvurulacağı belirtiliyor.





Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, soruşturmanın ardından eski başkan Melih Gökçek de dahil olmak üzere tüm sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusu dahil gerekli hukuki işlemleri başlatacak.