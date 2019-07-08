Melih Gökçek evindeki kameraları sökmeye gelenlere tepki gösterdi

Ankara Dikmen Vadisi’nde bulunan güvenlik kameralarının kayıt ve kontrol sistemlerinin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in vadide bulunan evinde kurulu olduğu belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kameraların geri iadesi için Gökçek’e ihtarname gönderdi.





Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kameraların sökülmesi için bugün Gökçek’in evine gitti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, evine gelen yetkililerin arasında boksör ve güreşçilerin olduğunu iddia etti.





Gökçek, “Bana geçtiğimiz günlerde, ANFA’dan bir tebligatla güvenlik kameralarını sökmek istedikleri bildirildi. Ben de gelin sökün diye çağrıda bulundum. Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15-20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldi. Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Ankara dağ başı, Mansur Yavaş’ın A takımı iş başında. Beypazarı’nda Mansur’un arkadaşları adam dövmüşlerdi, hatırlıyor musunuz? Bir anda gözüme o görüntüler geldi” dedi.





Gökçek, “Adam gibi ya 2 kişiyle kameraları sökecekseniz sökün ya da sizi içeri almıyorum dedim. Gelenlere haber gönderdim. O sırada polis geldi ve gelen A takımını dağıttı. İki teknisyen şu anda sökümü yapıyor. Eşinizle birlikte evinizde otururken 15-20 kişilik bir grupla gelinmesi demek aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15-20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kâr kalmaz” ifadesini kullandı.





Gökçek teknikere, “Bu kameralardan Dikmen Vadisi’nin her tarafını izlediğim doğru mu, bana Dikmen Vadisi’ni gösterebilir misin?” diye sordu. Teknikerler, “Olan görüntüler bunlar. Benim gördüğüm görüntüler bunlar. Başkanım bizim işimiz değil, basına sızan konu bizimle alakalı değil. Biz tebliğimizi yaptık, söküyoruz” yanıtını verdi.





Gökçek, “Görüntülerde gördüğünüz gibi hiçbir görüntü olmadığını teknisyen söyledi. Bu suretle Mansur’un adamları, ANFA’nın iddialarını yalanladı. Ne derler yalancının mumu yatsıya kadar” paylaşımında bulundu.





Gökçek paylaştığı son videoda ise “Bizim kameraların ses aldığını iddia etmişlerdi. Teknisyene sordum, cevabı aşağıda. Çocuk iki ara bir derede kaldı. Cevap verse ANFA rezil olacak, arkasından işinden olacak. Garibimin verdiği cevabı siz yorumlayın” dedi. Videoda konuşması istenen tekniker “Ben bir şey söylemek istemiyorum. Benim bilgim yok, bilmiyorum” ifadesini kullandı.