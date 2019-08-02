Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek döneminin batık faturası /02 Ağustos 2019 19:47

Gökçek döneminin batık faturası

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Melih Gökçek döneminde 449 fidan için 9 milyon 126 bin 235 lira fatura ödediği ortaya çıktı. Tarafsız Haber Ajansı’nın yayımladığı faturaya göre, bir gürgen ağacına 19 bin 150 lira, bir meşe fidanında 16 bin lira ödenmiş.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin el değiştirmesinden sonra Melih Gökçek döneminde yapılan harcamalara ilişkin incelemeler sürüyor. İncelemeler kapsamında Sekiz Tarım Ürünleri Peyzaj İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından kesilen ve 449 fidan için belediyenin ödediği 9 milyon 126 bin 235 liranın faturası ortaya çıktı.

HİMALAYA SEDİRİ 26 BİN LİRA!

Tarafsız Haber Ajansı’nın yayımladığı faturaya göre, 25 Mayıs 2017 tarihli fatura Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 449 fidan alımı karşılığında kesilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi, birim fiyatı 26 bin 154 liradan toplam 87 adet sarkık Himalaya sediri, birim fiyatı 9 bin 500 liradan 23 adet gürgen ekstra, birim fiyatı 18 bin 750 liradan 122 adet gürgen ekstra, birim fiyatı 16 bin liradan 96 adet saçlı meşe ekstra, birim fiyatı 19 bin 150 liradan 50 adet gürgen, birim fiyatı 6 bin 600 liradan 72 adet cube alınmış.
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