Melih Gökçek vatandaşın parasıyla uçmuş...

Yeniçağ'dan Murat Ağırel'in köşine taşıdığı iddia şöyle: "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 21.08.2013 tarihinde düzenlenen, "Belediye Mücavir alanlarının genişlemesi nedeniyle her alanda hizmetlerin daha sağlıklı verilmesi için bir adet tek motorlu bir adet çift motorlu Helikopter kiralanması işi" ihalesi. İhaleyi, 1.7 milyon TL ile belediye iştiraki Belka A.Ş. aldı.Belka A.Ş. ile 1 yıl süreli sözleşme imzalanmış ve işin başlangıç ve bitiş tarihleri 23.09.2013-22.09.2014 olarak belirlenmiş.Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Bu noktadan sonra işler karışıyor...





Kiralanan iki helikopterden bir tanesi bir yıl boyunca sadece 12 kez uçurulmuş (3 aylık dönemde 12 kez, 9 ay boyunca boşta tutulmuş), diğeri 1 yıl boyunca hiç uçurulmamış. Ancak ihaleyi alan firma ile sözleşme bedeli tutarı garanti edilmiş. Yani tüm para ödenmiş.Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ tarafından da 2014 yılında aynı firmadan 1 adet tek motorlu, 1 adet de çift motorlu helikopter kiralaması yapıldı. Helikopterlere yaklaşık 4.4 milyon TL ödeme yapıldı.













Her iki kurum tarafından kiralanan helikopterlerin Hava Aracı Tescil Sertifikaları ve seri numaraları karşılaştırıldığında sonuç ne çıkıyor biliyor musunuz? Meğer aynı belediyenin şirketleri aynı helikopterler için iki ayrı sözleşme yaparak kiralamış!…





Evet, ben de olayı ilk çözdüğümde sizin gibi duraksadım. Yani yanlış okumadınız. Helikopterler aynı. Belka A.Ş. kiralamış sadece 3 ay kullanmış, helikopterler hangarda boş boş yatarken aynı helikopteri ASKİ de kiralamış. Yani bir anlamda ASKİ, vatandaşın 4.4 milyon TL'sini firmaya hibe etmiş.Skandalın dahası var…





Teknik şartnamede "Başka kurumlara ücretsiz tahsis edilmesi" hükmü altında tek sözleşme ile iki kurumunda aynı helikopterleri kullanması mümkün iken, aynı tarihlerde aynı helikopterler iki ayrı sözleşme ile iki kuruma kiralanmış.Ortaya çıkıyor ki ASKİ istese Belka A.Ş.'nin kiraladığı helikopterleri hiç para vermeden zaten kullanabilirmiş.





Acaba Sayıştay bu konu hakkında bir tespit yapmış mı diye 2013-2014 tarihli raporlara baktım. Tam tahmin ettiğim gibi!2014 yılı Ankara Büyükşehir Belediyesi raporunun 11. ve 12. sayfasında da olayı olduğu gibi anlatmış.Bakın, tek iş için iki kurum tarafından ödeme yapılması en basit tabir ile soygundur, yağmadır.Devam edelim…Helikopterlerin alındığı firmayı araştırdım. Kiralama yapılan firma Güneydoğu Havacılık İşletmesi Ltd. Şti. Kuruluşu 1995 yılında Gaziantep'te…





Firma sahipleri Hüseyin Sarıdağ ve A. Selam Sarıdağ.Hasan Sarıdağ'ın Airport'ta yer alan röportajında uçuş okulu için dershanelerin yapımı, uygun hava araçlarının seçilmesi ve bunların fiilen uçurulabileceği yerin tespit edilmesi ile ilgili çalışmaları bitirdiklerini dile getirerek, şöyle konuşuyor:"Okul için MEB'e ve Gölbaşı'ndaki iniş kalkış alanı için de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne hava parkı yapmak üzere müracaat ettik. Eğitimler için 2 adet gyrocopteralındı ve sabit kanatlı uçak için görüşmeler yapılıyor. Bütün desteği ASKİ veriyor.





İkisi helikopter pilotu olmak üzere toplam da 4 öğretmenle birlikte bu işi yapacağız."Şuraya varıyorum…Hani yazının başında sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bir bölümü aktarmıştım.Ne diyordu:"Bu mermi, kurşun, kalkan uçaklar, helikopterler fıstık, leblebi mi dağıtıyor. Bunların hepsi para değil mi, ekonomi değil mi?"Aslında ekonomiyi batıran belediyelerdeki israf, Cumhurbaşkanı sadece hedef şaşırtıyor."