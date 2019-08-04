1.699 liralık gömlek giyen başkan!

Belediyenin iştraklerinin yönetim kurulu başkanlığına kendisini tayin eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1.699 TL'den satılan ithal gömlekle kurbanlık pazarını gezdi.





Aktaş, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıktan 1'inci çıkmıştı.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş (ortada) ünlü İtalyan markalarından biri olan Etro gömlekle kurban pazarlıklarını şahitlik etti.

HER KOLTUĞA KENDİSİNİ TAYİN ETMİŞTİ





Bugün İsabey Kurban Pazarı'nı ziyaret eden Aktaş'ın satıcılarla alıcıların pazarlıklarında birkaç yüz liralık indirim için aracı olması dikkati çekti.





Aktaş başkanlığın haricinde belediye iştiraklerinden ayrı ayrı aldığı maaşlar hakkında yöneltilen sorulara, "Başkalarının aldığından fazla değil." gibi itiraf gibi cevap vermişti.