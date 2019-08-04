Samanyolu Haber /Gündem / 1.699 liralık gömlek giyen başkan! /04 Ağustos 2019 18:28

1.699 liralık gömlek giyen başkan!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş şimdi de pahalı gömleği ile tartışılıyor. Bugün kurbanlık hayvanların satıldığı pazar yerini gezen Aktaş'ın Etro marka gömleği dikkati çekti. Fiyatı 1.699 TL olan gömlek neredeyse asgari ücrete (2 bin 20 lira) denk.

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Belediyenin iştraklerinin yönetim kurulu başkanlığına kendisini tayin eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1.699 TL'den satılan ithal gömlekle kurbanlık pazarını gezdi. 

Aktaş, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıktan 1'inci çıkmıştı.  

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş (ortada) ünlü İtalyan markalarından biri olan Etro gömlekle kurban pazarlıklarını şahitlik etti.
 
HER KOLTUĞA KENDİSİNİ TAYİN ETMİŞTİ

Bugün İsabey Kurban Pazarı'nı ziyaret eden Aktaş'ın satıcılarla alıcıların pazarlıklarında birkaç yüz liralık indirim için aracı olması dikkati çekti. 

Aktaş başkanlığın haricinde belediye iştiraklerinden ayrı ayrı aldığı maaşlar hakkında yöneltilen sorulara, "Başkalarının aldığından fazla değil." gibi itiraf gibi cevap vermişti.  
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