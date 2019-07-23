38 barodan Alinur Aktaş'a istifa çağrısı

Ortak açıklama yapan 38 baro, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a istifa çağrısı yaptı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olması talebinin görüşüldüğü belediye meclisi toplantısında “Halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” demişti.





Yazılı açıklama yapan 38 baro, Aktaş’ın sözlerine tepki gösterdi. Aktaş’ın konuşmasının “ihanet söylemi” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Hiç kimse hele hele yönetici konumunda olanlar milli ve manevi değerlerimizi reddedemez. Bu devlete, bayrağa, cumhuriyete karşı bir tavır olup ihanettir. 30 Ağustos emperyalizme karşı kazanılmış, bırakınız Türk milletini insanlığın bir bayramıdır” denildi.





Aktaş’a istifa çağrısı yapılan açıklamada, “Bu aşağılama, itibarsızlaştırma zihniyetini, söylemini nefretle kınıyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı istifaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.