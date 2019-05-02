Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da seçimden önce ulaşıma indirim, kazanınca %35'e varan zam! /02 Mayıs 2019 10:16

Bursa'da seçimden önce ulaşıma indirim, kazanınca %35'e varan zam!

Bursa'da 31 Mart seçimleri öncesinde AKP'li belediye başkanı Alinur Aktaş'ın iki kez indirim yaptığı toplu taşıma ücretleri Aktaş'ın seçimi kazanmasından sonra yeniden zamlandı. Yeni toplu taşıma fiyat tarifesi bugünden itibaren geçerli olacak.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçimlerden önce toplu taşımaya iki kere indirim yaptı. ‘Seçim manipülasyonu’ yorumlarını reddeden Aktaş, toplu taşımaya teşvik için indirim yaptığını iddia etmişti.

Aktaş seçimi kazanmasından 1 ay sonra %31’e varan zamlar yaparak oy verenlerine yakışır şekilde davrandı

Bugünden itibaren geçerli olacak tarife ile BursaRay’da 2,30 TL olan tam bilet 2,55 TL’ye, 1,35 TL olan öğrenci 1,45 TL’ye, 1,60 TL olan indirimli bilet ise 2,10 TL’ye yükseldi.

160 binişe sahip öğrenci abonman kartının aylık ücreti de 90 liradan 100 liraya yükseldi.

Otobüslerin fiyat tarifeleri de zamlandı. Üç hattan oluşan otobüslerde, 1'inci hatta 2 liradan 2.40’a, 1.35 olan öğrenci fiyatı ise 1.60 liraya çıktı. 2'nci hatta 2.5 lira olan sivil fiyatı 3 lira olurken, öğrenci ise 1.65’ten 2 liraya çıktı. 3'üncü hatta ise sivil fiyatı 2.80 olan rakam 3.35’e yükselirken, öğrenci fiyatı ise 1.85’ten 2 lira 20 kuruş oldu.


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