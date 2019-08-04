Samanyolu Haber /Ekonomi / Ne de olsa direksiyonda Erdoğan var! /04 Ağustos 2019 19:42

Ne de olsa direksiyonda Erdoğan var!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan bugün İzmir-İstanbul Otoyolu'nda 192 kilometrelik bölümün açılışını yaptı. İzmit Körfezi üzerine inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nden itibaren İzmir otoyolunun biten bölümlerini kullanmak isteyen bir otomobil sürücüsü tek yön için 256,3 TL ödeyecek. Ücret otobüs ve kamyonlarda üçe katlanıyor.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesiminin açılışını yaptı. 

Erdoğan bugün Bursa'da yapılan açılış merasiminde araba geçiş garantisi verilen otoyolun ateş pahası tarifesine ise hiç temas etmedi. 

YANDAŞI İHYA DÜZENİ

Geçiş garantilerinin hiçbiri tutturalamadığı için Hazine AKP'ye yandaş işadamlarına her yıl milyarlarca lira ilave ödeme yapmak mecburiyetinde kalıyor. 

Bu yüzden Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde geliştirilen yap-işlet-devret (YİD) modeli AKP döneminde "yandaşı ihya düzeni" diye nitelendiriliyor. 

Erdoğan, 7 milyon liralık zırhlı Mercedes'in direksiyonuna geçti. Sağ ön koltuğa ise Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan oturdu.

2019 yılı sonuna kadar otomobiller için İstanbul ile İzmir arasında inşası tamamlanan otoyol bölümü geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256,3 TL olacak. 

Ücrete Osmangazi Köprüsü'ne kadar olan otoyol ve köprü ücretleri dahil değil.  

Aynı güzergâhta otobüs ve kamyonlar tek yön için 645,8 TL, TIR'lar 815 TL ödeyecek.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun geçiş ücretlerine tepki gösterdi. 

KAMYONUNUN GİDİŞ-DÖNÜŞ ÜCRETİ 1.291,6 TL

Şahsi Twitter hesabında, "Yeni otoyolla yük taşıyan bir kamyonun gidiş-dönüş yol+köprü bedeli 1.291,6 TL, otomobili ile gidip dönen bir vatandaşa doğrudan bedeli 512,7 TL." diyen Gürses, "Devlet şehirlerdeki yüksek gelirliler sahillere akabilsin diye yol yapmaz." yorumunda bulundu.

Gürses, "Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı sözü doğru değil; 2018 yılında KOİ (kamu özel sektör işbirliği) çerçevesinde yapılıp işletilen otoyol ve şehir hastanesi işletmecilerine 8,9 milyar TL ödendi, bu yıl da 6 ayda 5,7 milyar TL ödendi." dedi.

İSTANBUL- İZMİR ARASI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRET TARİFESİ

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