Ethem Sancak, Tank-Palet'te ikna odası kurdu

Katar ortaklı BMC firmasının tepe yönetimi, askerin elindeki Tank-Palet Fabrikası'na girip işçilerle “ikna toplantısı” yaptı.





Toplantıya askeri fabrikanın komutanı ve Tank-Palet'in devredileceği söylenen kamu şirketi Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş'nin genel müdürü de katıldı.





HANGİ SIFATLA FABRİKAYA GİRDİLER?





Henüz resmi bir özelleştirme ya da devir açıklaması yapılmadığı halde BMC yöneticilerinin Tank-Palet Fabrikası'na hangi sıfat ya da görevle girdiği anlaşılamadı.





1971 yılından bu yana Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyette olan Tank Palet Fabrikası'nın ASFAT'a devrine ilişkin resmi protokol beklenirken askeri fabrika özel bir şirketin “ikna” toplantısına sahne oldu.





Sözcü'nün edindiği bilgilere göre, fabrikanın bulunduğu 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya BMC'nin Altay tankı projesinden sorumlu genel müdürü Mehmet Karaaslan, ASFAT Genel Müdürü Esat Akgün ve Tank Palet'in bağlı olduğu Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez katıldı.





İKNA TOPLANTISINA15 İŞÇİ KATILDI





Her atölyeden birer işçinin temsilci olarak çağrıldığı ikna toplantısına toplam 15 işçi katıldı.





Toplantıda ASFAT Genel Müdürü Akgün, fabrikada çok güzel işlere imza atacaklarını belirterek, “ASFAT şirket olmakla birlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın bir birimidir. Fabrikanın tüm mal varlığı, taşınmazlar ve çalışan işçiler MSB'ye bağlı kamu işçisi olarak kalacaklar. Sendikanız ve haklarınız aynen devam edecek. BMC firması işletme sahibidir. Burada yapılacak tüm üretimi BMC ile beraber yapacağız. Ama işçinin ve kurumun patronu MSB'dir.” dedi.





ORTAK ÇALIŞILACAK





Akgün, askeri fabrikada üç ay boyunca askerlerle birlikte ortaklaşa çalışma yapılacağı, daha sonra fabrikanın tamamen ASFAT'a devredileceği bilgisini de verdi.





Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Amanvermez de işçilere, “Ne söz verdiysek onu yaptık. Kara Kuvvetleri'nin hatta diğer birliklerin ihtiyacı ne ise onları yapacağız.” ifadelerini kullandı.





BMC yöneticisi Mehmet Karaaslan, “Bu fabrikanın ve sizlerin büyük bir bilgi birikimi var. Biz de o bilgi birikimine katkı sağlayarak savunma sanayine büyük yatırımlar yapacağız.” dedi.





KATAR ORDUSUNA DEVİR İÇİN HÜLLE YAPILDI





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Tank-Palet'in dolaylı yoldan özel sektöre kiralanmasının önünü açan ASFAT'a devredilmesiyle ilgili Sakarya'da dün oturma eylemi düzenledi.





Sağanak yağmura rağmen bütün gece şehir meydanında binlerce kişi ile birlikte eylem yapan CHP'liler saat 06:03'te gün ağarmasıyla birlikte eylemi sonlandırdı.







Alanda toplananlar adına sabah basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bugün, yani 21 Ağustos'ta Katar ordusuna devri için bir hülle gerçekleştiriliyor." dedi.





Özkoç, "Bu hülle ile ASFAT'a devredilecek fabrika. Oradan da Katar ordusuna kiralık olarak verilecek. Katar ordusunun Truva atı BMC A.Ş.'dir. Tank-Palet vatandır, satılamaz.” diye konuştu.