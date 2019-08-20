CHP'nin 'Tank palet için uyanık kal' eylemi başladı

Tank Palet Fabrikası'nın Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.'ye (ASFAT) devrini protesto etmek için "Tank Palet için 'Uyanık Kal'" eylemi bugün CHP'li yönetici ve vekillerin katılımıyla Sakarya'da başladı. 12 saat sürmesi planlanan eylemle ilgili CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç açıklamalarda bulundu. Özkoç, "Cumhurbaşkanı'nın 4081 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu karara karşı CHP, STK'lar ve sendikalarımızla ayağa kalkarak "Hayır, biz buna izin vermeyeceğiz" dedik" ifadelerini kullandı.





Tank Palet Fabrikası'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) alınarak, ASFAT'a devredilmesine tepki göstermek isteyen yüzlerce vatandaş Sakarya 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.





Vatandaşın yoğun katılım gösterdiği 12 saatlik oturma eylemine CHP'li vekiller Engin Özkoç, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Fethi Açıkel, Tuncay Özkan, Mehmet Ali Çelebi, Mahmut Tanal, Nurhayat Altaca, Tahsin Tarhan, Kani Beko, Ali Mahir Başarır, Sibel Özdemir ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de eşlik etti. CHP'li isimler, eylemde üzerinde "Tank palet vatandır, satılamaz" yazan tişörtler giydi.





Eylemden önce CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuşma yaptı. Özkoç, konuşmasında "Bu kentin değerleriyle birlikte var oldum, bu değerlerle diğer nesillere hayatımızı devredeceğim. Tank palet fabrikası 1975 yıllında bizim insanlarımızın, ticaret erbaplarımızın, sokakta gezen emeklimizin, işçimizin; parası, alın teri, maddi ve manevi desteğiyle kurulmuştur. Tank palet fabrikası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu fabrika, Cumhurbaşkanı'nın 4081 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu karara karşı CHP, STK'lar ve sendikalarımızla ayağa kalkarak "Hayır, biz buna izin vermeyeceğiz" dedik" ifadelerini kullandı.





Veli Ağbaba ise konuşmasında, "Tank Paleti savunmak vatanı savunmaktır. Tank Paleti satmak vatana ihanettir. Tank Palet turnosol kağıdı görecek, vatanseverim, milliyetçiyim diyenlerin samimiyeti ortaya çıkacak" dedi.





Bugün 18.00'de Adapazarı kent meydanında başlayan oturma eyleminin, 12 saatin sonunda sabah 06.00'da son bulması bekleniyor.





Ne olmuştu?







Sakarya'da 'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmıştı. 2018 yılının aralık ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 25 yıllığına özelleştirilen fabrikanın işletmesi BMC'ye devredilmişti.





Yüzde 49'u devir öncesinde Katar Ordusu'na satılan BMC'nin fabrikaya 40-50 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Söz konusu özelleştirme ile ilgili tartışmalar sürerken genel tepkiler üzerine resmi özelleştirmeden vazgeçildi. Fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) alınarak, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.'ye (ASFAT) devri kararlaştırılmıştı.





Tank palet fabrikasıyla ilgili işlemler 21 Aralık'ta tamamlanacak. Fabrikada çalışan işçilerin tamamı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadrosundan çıkıp ASFAT kadrosuna geçecek. İşçilerin maaşları 14 Eylül'den itibaren ASFAT tarafından ödenmeye başlanacak.