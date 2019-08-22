Soylu: Dağdaki teröriste mama da moral de o belediyelerden gidiyor

Ankara'da Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz" dedi.





Soylu, görevden alınan üç belediye eş başkanını kastederek, "Üç gün oldu biri çıkıp, 'Bana itiraf atılmıştı' demedi" ifadesini kullandı.





"Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor" diyen Soylu, şöyle devam etti:





'SANDIK AYRIDIR, MAHKEME AYRIDIR'





"3 belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır."



Soylu, "Kimse kusura bakmasın biz haklıyız. Üç gündür her türlü itirazları ortaya koydular. Daha üç gündür bir tanesi çıkıp 'benim PKK ile ilişkim yok, bana iftira atılmıştır' demedi. Biz yüzüme kara çalınmasın diyoruz. Üç gündür bizim böyle bir şey söz konusu değildir diyemedi. PKK ile iltisaklı kişilere müdahale ettiğimiz için biz kabahatli oluyoruz. Biz ne yaptığımızı, neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz" dedi.



