Samanyolu Haber /Medya / Saray'da gazeteci kara listesi tutuluyor... Sakıncalılara basın kartı yok /22 Ağustos 2019 12:26

Saray'da gazeteci kara listesi tutuluyor... Sakıncalılara basın kartı yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında basın kartı verilmeyecekler listesi olduğu iddia edildi. Bazı gazete ve televizyonların yer aldığı ‘ambargo listesi’nde Evrensel Gazetesi, Yeni Asya, Dünya Tv, Yaşam Tv gibi basın kurumları yer alıyor.

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Evrensel gazetesi Ankara muhabiri Birkan Bulut Cumhurbaşkanlığı’nın bir basın ambargo listesi olduğu iddiasını haberleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında bazı gazete ve televizyonların çalışanlarına basın kartı verilmemesi için ‘ambargo listesi’ hazırlandığı iddia edildi.

Evrensel’e konuşan bir yetkili basın kartı başvuruları için yapılacak işlemlerden önce Evrensel’in de yer aldığı “onaylanmayanlar” listesine bakıldığını söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Listede Evrensel ile birlikte Yeni Asya gazetesi ve kapatılan Dünya TV, Yaşam TV kanalları da yer alıyor. Aynı listede sendikalar, dernekler, cemiyetler diye başlıklar da bulunuyor. İddiaları sormak için aranılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ise telefonlara cevap verilmedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Başbakanlık kapanınca, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı oldu. 

24 Haziran 2018 tarihinde yeni yönetim sistemi başladı ancak basın kartı komisyonu 13 ay boyunca toplanmadı. Yıllardır “sarı basın kartı” olarak anılan basın kartlarının renkleri de “turkuvaz” oldu.

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Özellikle 2015 yılından başlayarak Samanyolu Yayın Grubu, Zaman gazetesi, İpek Medya gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) muhalif çizgide yayın yapan medya kuruluşlarında çalışanların basın kartı başvuruları işleme konmamış, süresiz basın kartı hakkı elde edenlerin bu hakları verilmemişti. 

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında ise bu yayın kuruluşlarında çalışmış yüzlerce gazetecinin basın kartı keyfi bir şekilde iptal edildi. 

Saraya bağlanan basın kartı dağıtma ayrıcalığı tüm muhalif basını içine alacak şekilde genişletildi.

 
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