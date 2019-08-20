Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Tank Palet Fabrikası için eylem kararı /20 Ağustos 2019 00:28

CHP'den Tank Palet Fabrikası için eylem kararı

CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri Tank Palet Fabrikası'nın ASFAT formülüyle özel sektöre devrini protesto için yarın saat 18.00'de Adapazarı Kent Meydanı'nda oturma eylemi yapacak. Eyleme yurttaşlardan da katılım bekleniyor.

SHABER3.COM

Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası’nın, ASFAT formülüyle özel sektöre devrinin 21 Ağustos’ta gerçekleştirileceğine ilişkin bilgiler üzerine CHP, harekete geçti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda konuyu masaya yatıran partililer, oturma eylemi kararı aldı.

CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “CHP’nin 8 genel başkan yardımcısı, salı günü saat 18.00’de Adapazarı kent meydanında 12 saatlik oturma eylemi başlatacak. Eylem sabah 06.00’da son bulacak” dedi.

Tank Palet Fabrikası’nın satışına karşı çıkan CHP’nin eylemine yurttaşlardan da katılım bekleniyor. Çok sayıda milletvekilinin de eylemde hazır bulunacağını belirten CHP’li Özkoç, devir işine başından beri şiddetle karşı olduklarını dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den Tank Palet Fabrikası için eylem kararı Sonraki Haber >>

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:43:00