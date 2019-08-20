CHP'den Tank Palet Fabrikası için eylem kararı

Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası’nın, ASFAT formülüyle özel sektöre devrinin 21 Ağustos’ta gerçekleştirileceğine ilişkin bilgiler üzerine CHP, harekete geçti.





Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda konuyu masaya yatıran partililer, oturma eylemi kararı aldı.





CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “CHP’nin 8 genel başkan yardımcısı, salı günü saat 18.00’de Adapazarı kent meydanında 12 saatlik oturma eylemi başlatacak. Eylem sabah 06.00’da son bulacak” dedi.





Tank Palet Fabrikası’nın satışına karşı çıkan CHP’nin eylemine yurttaşlardan da katılım bekleniyor. Çok sayıda milletvekilinin de eylemde hazır bulunacağını belirten CHP’li Özkoç, devir işine başından beri şiddetle karşı olduklarını dile getirdi.