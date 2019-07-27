Yine aynı hastane yine peşkeş!

Cumhuriyet döneminin ilk döneminde 1928 yılında inşâ edilen Ankara Garı, Medipol Üniversitesi'ne devredildi.





Medipol Üniversitesi'ne (MÜ) sadece tarihi gar peşkeş çekilmedi. Tescilli kültür varlığı olan müzenin de bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2'nci bölge binası, kreş, lojmanlar, sanat galerisi ve Ankara misafirhanesi de MÜ'nün oldu.





SESSİZ-SEDASIZ DEVİR





Ankara Garı ve diğer müştemilatın Gazi Üniversitesi’nden bölünerek kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne verileceği iddia edilmişti.





Ancak daha sonra TCDD mülkiyetindeki bina ve gayrimenkuller Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu bilinen Medipol Üniversitesi’ne sessiz sedasız devredildi.





1928 yılında inşâ edilen Ankara Garı'nın Medipol Üniversitesi'ne devredildiği ortaya çıktı.

EROĞLU: BU PEŞKESE GÖZ YUMMAYACAĞIZ





Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, Birgün gazetesine verdiği mülakatta bu planın ne kamusal ne de toplumsal bir fayda sağlayacağını söyledi.





Bu alanların aslına uygun şekilde ulaşım maksatlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “TCDD yönetimini bu vahim karardan dönmeye çağırıyoruz. Bizler işimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buraların peşkeş çekilmesine sessiz kalmayacağız. Bu yer toplumsal hafızanın önemli bir parçasıdır." dedi.



