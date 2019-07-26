Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu ekibine hainler ithamı

Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan şunları dedi:





-Bugün AK Parti'nin kapısı, giren herkese açıktır. İhtirasları, hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak adeta AK Parti'de gözlerini açan ve hayatının en anlamlı yıllarını burada geçiren bir nesle sahibiz.





-"Sağda solda dedikodular var. Hiç bu dedikodulara kafanızı takmayın, yolumuza bakalım"



