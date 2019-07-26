Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu ekibine hainler ithamı /26 Temmuz 2019 11:38

Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu ekibine hainler ithamı

Tayyip Erdoğan, herhangi bir isim vermeden AKP ile yolları ayrılmış siyasetçileri eleştirdi.

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Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan şunları dedi:

-Bugün AK Parti'nin kapısı, giren herkese açıktır. İhtirasları, hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak adeta AK Parti'de gözlerini açan ve hayatının en anlamlı yıllarını burada geçiren bir nesle sahibiz. 

-"Sağda solda dedikodular var. Hiç bu dedikodulara kafanızı takmayın, yolumuza bakalım" 

-"Birileri parti kuruyormuş, onu yapıyormuş, hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetler içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler."

Erdoğan, daha önce de AK Parti içerisinden çıkmış isimlerin parti kurduğunu hatırlattı ve "Şimdi bunların isimlerini söylesem, bilmezsiniz" dedi.

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