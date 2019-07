ABD'li Müslüman liderler 'Erdoğan ümmeti birleştiriyor' davetini reddetti

Amerikan Müslüman toplumunun önde gelen iki ismi Dalia Mougahed ve Omar Suleiman, 26 Temmuz Cuma günü gönderdikleri tweet mesajları ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 22 Eylül 2019 tarihinde New York'un Brooklyn şehrinde yapacağı duyurulan ve ''Ümmeti Birleştiriyor'' başlığı taşıyan daveti reddettiklerini açıkladı.







ETKİNLİĞİ ERDOĞAN'A YAKINLIĞI İLE BİLİNEN TASC TERTİP EDİYOR





Ahval'den İlhan Tanır'ın haberine göre posterde AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen Türk-Amerikan Yönetim Komitesi (TASC) ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Erdoğan'ın davetini tertip ediyor.





Davetin yapılacağının duyurulduğu tarih aynı zamanda Erdoğan'ın her eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarına geldiği tarih olarak dikkati çekiyor.





The Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) kurumunda araştırma bölümü direktörü olan Dalia Mougahed, cuma günü attığı tweet mesajında kendisinin ve bir başka davetli olarak gösterilen Omar Suleiman'ın davete ret cevabı verdiklerini ve posterin düzeltilmesi için de talepte bulunduklarını kaydetti.





Mougahed, listede davetli gösterilen diğer isimler ile ilgili olarak da bu kişilerin 'Ümmeti Birleştiriyoruz' programına gerçekten gidip gitmeyeceklerini de bilmediğinin altını çizdi.





Postere göre programa davet edilen diğer Amerikalı Müslüman liderler Siraj Wahhaj, Yasir Qadhi, Abdullah Hakim Quick ve Oussame Jamal.







Erdoğan'ın programında Mougahed gibi 'davetli konuşmacı' olarak gösterilen bir başka Amerikalı Müslüman lider Omar Suleiman da bir tweet mesajı yazarak, programın bizzat ismini vermeden Erdoğan'ın davetini bir ay önce reddettiğini vurguladı: 'Benim ismimin de 'davetli konuşmacı' olarak geçtiği bir posterin etrafta dolaştığını gördüm. Bu daveti bir ay önce reddettim ve bu posterle ilgili artık tweet almak istemiyorum. Allah tamamına erdirsin :)''





Suleiman'ın Facebook hesabının 1.3 milyon kişi tarafından 'beğenildiği' ve 300 binlik bir takipçisinin de Twitter hesabında olduğu görülüyor. Suleiman aynı zamanda Yaqeen Institute For Islamic Research kurumunun da başkanı.







VIDINO MADDİ DESTEKTEN MEMNUN





George Washington Üniversitesi'nde siber tehditler ve aşırılık üzerine odaklanan iç güvenlik programını kuran ve yöneten uzman Lorenzo Vidino, mayıs ayında Ahval'e verdiği bir mülakatta Müslüman Kardeşler hareketinin Amerika Birleşik Devletleri yapılanmasındaki farklı kurumlardaki figürlerin birçoğunun AKP'nin artan ilgisi ve maddi desteğinden memnun görünüyor.





Kendisinin görüştüğü diğer birçok Müslüman Kardeşler üyelerinin ise son yıllarda Erdoğan'ın insan hakları karnesindeki kötüleşmeden dolayı bu yakınlaşmadan ciddi rahatsızlıklar duyduğunu bildiğini anlatmıştı.





TASC'in ana sayfasında bulunan linkten Erdoğan'ın konuşacağı davetin linkine basıldığında sayfanın bulunamaması dikkati çekiyor.