Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.







Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Halep’teki insani dram da ele alındığını açıkladı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için bir oraya girdik, başka bir şey için değil açıklamalarının gündeme gelip gelmediği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.





Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü olmadığını söyleyen Erdoğan, "Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" diye konuşmuştu. Bu açıklamalara cevap veren Kremlin sözcüsü Ankara'dan açıklama beklediklerini, ancak bu açıklamanın Moskova—Ankara ilişkilerini ne yönde etkileyebileceği hakkında varsayımsal yorumlar yapmanın yersiz olduğu şeklinde açıklama yapmıştı

