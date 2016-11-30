Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Erdoğan'ın sözünü ciddiye almadı /30 Kasım 2016 09:45

Rusya Erdoğan'ın sözünü ciddiye almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat Kalkanı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" demesini Rusya ciddiye almadı

'Suriye'ye zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" demişti. Bu açıklamalara Moskova'dan farklı bir tepki geldi. 

Türk ordusunun Suriye'de Beşar Esad'ın yönetimine son verme amacını gerçekleşemez diyen Moskova- Rus Senatör Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin siyasi söylemden ibaret olduğunu söyledi.
Puşkov, "Erdoğan Türk ordusunun Suriye'ye Esad yönetimine son vermek için girdiğini söyledi. Fakat bu hedef ulaşılamaz görülüyor. Bu açıklamalar siyasi söyleme çok benziyor" dedi.

Türkiye cephesinden şimdi nasıl bir açıklama geleceği merak ediliyor 
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