Rusya şaşkına döndü: Nasıl yani?

Peskov düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirmesi istenince şu ifadeleri kullandı: "Açıklama gerçekten beklenmedikti. Bu, çok ciddi bir açıklama. Açıklama, öncekilerle çeliştiği gibi, silahlı güçleri Suriye'de meşru biçimde bulunan tek ülke olarak bizim durumu anlayış biçimimizle de çelişiyor. Biz Suriye'nin meşru hükümetinin talebi üzerine oradayız. Bunu anlamak çok önemli."







SURİYE'DEN AÇIKLAMA





Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise ''Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'hükmüne son vermek' olduğu biçimindeki açıklaması Türk ordusunun 'Suriye topraklarındaki Türk saldırganlığının kanıtı' olmuştur" denildi.

