Samanyolu Haber /Gündem / Rusya şaşkına döndü: Nasıl yani? /30 Kasım 2016 14:52

Rusya şaşkına döndü: Nasıl yani?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 'Suriye'ye Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik' açıklamasının Moskova'nın görüşleri ile uyumlu olmadığını belirtip, Ankara'nın bu konuyla ilgili bir açıklama vereceğini umduklarını söyledi.

'Suriye'ye zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik'

Peskov düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirmesi istenince şu ifadeleri kullandı: "Açıklama gerçekten beklenmedikti. Bu, çok ciddi bir açıklama. Açıklama, öncekilerle çeliştiği gibi, silahlı güçleri Suriye'de meşru biçimde bulunan tek ülke olarak bizim durumu anlayış biçimimizle de çelişiyor. Biz Suriye'nin meşru hükümetinin talebi üzerine oradayız. Bunu anlamak çok önemli."

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise ''Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'hükmüne son vermek' olduğu biçimindeki açıklaması Türk ordusunun 'Suriye topraklarındaki Türk saldırganlığının kanıtı' olmuştur" denildi.

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