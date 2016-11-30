Reza Zarrab'ın davasında flaş gelişme

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlemek suçlamasıyla New York'ta tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf'ın yargılanma tarihi, avukatının isteği üzerine 23 Ocak'tan 16 Ekim 2017 tarihine ertelendi.

Sarraf, Manhattan Federal Mahkemesi'nde bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Duruşmada önce Sarraf'ı savunan avukatlık şirketlerinden Kirkland&Ellis'in hem Sarraf'ı hem de Sarraf'ın para transferinde kullandığı bankalardan Bank of America ve Deutsche Bank'ı da temsil ediyor olmasının sorun olup olmayacağı görüşüldü. Duruşmada aynı firmanın bu iki banka haricinde Sarraf'ın çalıştığı başka 6 bankayı da temsil ettiğinin anlaşılması üzerine bu konunun diğer bankalarla da görüşüldükten sonra değerlendirilmesine karar verildi.





Bu karar ile Rıza Zarrab'ın bir yıl daha hapiste kalması kesinleşti gibi. Ancak Zarrab'ın avukatlarının Savcının itirazına rağmen duruşmayı neden erteletmek istemesi anlaşılamadı.