Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek'ten kendisini Reza'yla karıştıran Havuz'a tokat gibi cevap /30 Kasım 2016 18:59

Akın İpek'ten kendisini Reza'yla karıştıran Havuz'a tokat gibi cevap

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında kayyım atanan Koza İpek Grubu bünyesindeki Koza Altın’ın yurt dışına 34 ton altın kaçırdığı iddiasıyla ilgili işadamı Akın İpek’ten açıklama geldi.

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Akın İpek: Gümrük idarelerine beyan edilen ve resmen ihraç edilen bir altın nasıl kaçak olur?

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında kayyım atanan Koza İpek Grubu bünyesindeki Koza Altın’ın yurt dışına 34 ton altın kaçırdığı iddiasıyla ilgili işadamı Akın İpek’ten açıklama geldi.

Akın İpek “Koza Altın 2007’den beri ürettiği altını Türk Altın borsasında tecilli satmaktadır” dedi. Sabah gazetesinde yayımlanan haberin ‘iftira’ olduğunu söyleyen Akın İpek, “Gümrük idarelerine beyan edilen ve resmen ihraç edilen bir altın nasıl kaçak olur?” diye sordu.
 
Akın İpek’in bugünkü değeri 4.5 milyar lirayı bulan 34 ton altının yurt dışına kaçırıldığı iddiasına ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşılan açıklama şöyle:


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