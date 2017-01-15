Gazetenin başyazısında Erdoğan’ın, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın CNN muhabirinin soru sormasına izin vermeyişine verdiği desteğin şaşırtıcı olmadığı belirtilirken, “Erdoğan, otoriter bir yönetim kurma yönündeki geniş çabasının bir parçası olarak bağımsız sesleri yıllardır bastırıyor” ifadeleri kullanıldı.





15 Temmuz darbe girişiminin ardından 120 gazetecinin gözaltına alındığını ve hapisteki gazeteciler sıralamasında Türkiye’nin Çin’i bile geri bıraktığı hatırlatılan yazıda Doğan Holding’e yönelik operasyon ve gözaltılar da yer buldu.





Doğan Holding için “Türkiye’nin seküler tabanına nüfuz ediyordu” ifadesi kullanılırken, operasyonun ardından Hürriyet gazetesinde de Erdoğan’ın basına yönelik hamlelerinin ve eleştirel haberlerin genişçe yer bulmaya başladığı aktarıldı.





‘Türkiye’nin basına dur durak bilmez saldırısı’ başlıklı yazıda “Darbe girişimi meşru bir tehdit olmasına karşın Erdoğan bunu kendi kontrolünü sağlamlaştırmak için suistimal etti. Erdoğan’ın basına yönelik baskısı arttı” dendi.