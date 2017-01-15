Zarar: 18 milyon TL

Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine döviz bozdurma kampanyasına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 41 milyon dolar bozdurdu. Kur farkı nedeniyle, bugün itibarıyla 18 milyon lira zararda. İBB, kendi iştiraki olan İGDAŞ’tan önceki gün 1 milyar TL borç aldı.





KUR FARKI ZARARI





Cumhuriyet'in haberine göre, İBB, 10 Aralık’ta döviz bozdurma kampanyasına katıldı. O zaman 3.36 olan dolar, bugün 3.80’i gördü. Kur farkından dolayı İBB’nin zararı 18 milyona yaklaştı. İBB Meclisi’ne önceki gün tartışma çıkaran bir teklif geldi. Ülke genelinde bir dizi ekonomik tedbir alındığı belirtilen teklifte, ihalelerde TL sistemine geçildiği anımsatıldı. Kamu kurum ve kuruluşların, ellerindeki mali kaynakları, kamu bankalarında tuttuğu ve faizlerin düşürüldüğü anlatıldı. Bu durumdan hareketle İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ), ‘kamu bankalarında değerlendirilmek zorunda olduğu nakit kaynaklarının İBB projelerinde değerlendirilmek üzere borç alınması düşünüldüğü’ ifade edildi. İGDAŞ’tan kamu bankalarıyla aynı faizle 1 milyar TL borç istendi. Teklif, CHP’li Meclis üyelerinin ret oyuna karşın, AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.





'DOĞALGAZ FATURALARI DÜŞSÜN'





Teklife karşı çıkan CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı “İBB zaten 41 milyon dolar bozdurmuştu. 18 milyon lira kur farkı nedeniyle zararda. Zaten 6 milyar 400 milyon lira dış borcu var. Hesaplarında borçlarını ödemek için tuttuğu parayı da bozdurdu. Borcunu TL’ye de çeviremiyor. Gene o parayla dolar alacak. Bir de şimdi İGDAŞ’tan borç alıyor. Niye aldığı da belli değil. Eğer İGDAŞ’ın böyle bir kaynağı varsa doğalgaz faturalarına yansısın. Sonuçta kamu şirketi” dedi.