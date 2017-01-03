Sosyal medyada saldırıları öven paylaşımların tespiti için ekip kuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,’ ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ iddiasıyla dün resen soruşturma başlatmıştı.





10 kişilik ekip kuruldu





Soruşturma kapsamında sosyal medyada saldırıları öven paylaşımların tespit edilmesi için beşi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, beşi de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 10 kişilik bir ekip oluşturuldu.





Ekibin internette paylaşımlar için tarama başlattığı belirtilirken, amacın paylaşımları yapan kişilerin kim olduğunu tespit etmek olduğu kaydedildi.





Öte yandan sosyal medyada rumuz kullanarak açılan hesaplardan yapılan paylaşımlarla ilgili şüpheliler bulmak amacıyla Twitter ve Facebook’ın Türkiye’deki avukatlarıyla temas kurulacağı, aynı zamanda açık kaynak taraması yapılacağı bildirildi.





Saldırıların ardından gündeme gelmişti





Beşiktaş ve Kayseri saldırılarının ardından da emniyet, yurttaşlara sosyal medyada saldırıları öven paylaşım yapanları kendilerine ihbar etme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından yüzlerce kişi gözaltına alınmış, onlarcası da tutuklanmıştı.





Bugün grup toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Özellikle sosyal medya mecrasını kullanan kardeşlerime önemli bir uyarım var. Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Başınıza bela olabilir” demişti.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, sosyal medyadan terör örgütlerini övmenin suç olduğunu söylemişti.





Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Beşiktaş ve Reina saldırılarının ardından 347 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldığını ve 92 kişi hakkında işlem yapıldığını söylemişti.