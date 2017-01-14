Flaş!.. Kanlı kaos planı!

Kan donduran kaos planı





Toros sosyal medya hesabından paylaştığı suikast hazırlığını Ankara'dan iyi haber alan kaynağına dayandırdı. İşte o tweetler:







1- Meclis büyük kavgalarla halktan kaçırılarak Anayasa değiştiriyor. Referandum bıçak sırtı. İzliyoruz, muhalefetin itirazları dahi can sıkıyor.







2- Anayasa görüşmelerine doğru, muhalefet liderlerine suikast ihbarı mühimdi. CHP ve MHP liderlerine zırhlı araç tahsisi de..





3- Ankara'dan iyi haber alan bir kaynağım, Meclis'te görüşmelerin kızıştığı şu günlerde, bir siyasi suikast olasılığının arttığı üzerinde durdu.







4- Muhalefette etkin bir siyasiye yönelecek kahpe bir kurşunla, Allah korusun, bir taşla iki kuş vurulmak amaçlanıyor olabilir.





5- Meclis'teki Anayasa görüşmelerinde muhalefeti köşeye sıkıştırıp diz çöktürmek.. Ve eylemi, malum günah keçisi, iddia olunan FETÖ'ye yüklemek...







6- Rusya elçisinin öldürülmesi siyasi bir suikasttı. Tetikçi ortadan kaldırıldığı gibi öne sürülen bağlantıları temelsiz çıktı ve unutuldu.







7- Muktedirler iktidarlarını, toplumu ve siyaseti belli aralıklarla ürkütmeyle sürdürüyor. Her zamankinden çok sağduyulu olmamız lazım vesselam...

























