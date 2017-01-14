Samanyolu Haber /Gündem / Flaş!.. Kanlı kaos planı! /14 Ocak 2017 21:38

Flaş!.. Kanlı kaos planı!

Gazeteci Tarık Toros Ankara'da hazırlanan derin, kanlı ve kirli bir kumpası deşifre etti. Toros Anayasa görüşmeleri devam ederken muhalefet liderlerine yönelik yapılacak bir siyasi suikastle bir taşla iki kuruş vurma planı yapıldığını fail olarak da Cemaat'in gösterileceğini yazdı.

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Kan donduran kaos planı

Toros sosyal medya hesabından paylaştığı suikast hazırlığını Ankara'dan iyi haber alan kaynağına dayandırdı. İşte o tweetler:

1- Meclis büyük kavgalarla halktan kaçırılarak Anayasa değiştiriyor. Referandum bıçak sırtı. İzliyoruz, muhalefetin itirazları dahi can sıkıyor.

2- Anayasa görüşmelerine doğru, muhalefet liderlerine suikast ihbarı mühimdi. CHP ve MHP liderlerine zırhlı araç tahsisi de..

3- Ankara'dan iyi haber alan bir kaynağım, Meclis'te görüşmelerin kızıştığı şu günlerde, bir siyasi suikast olasılığının arttığı üzerinde durdu.

4- Muhalefette etkin bir siyasiye yönelecek kahpe bir kurşunla, Allah korusun, bir taşla iki kuş vurulmak amaçlanıyor olabilir.

5- Meclis'teki Anayasa görüşmelerinde muhalefeti köşeye sıkıştırıp diz çöktürmek.. Ve eylemi, malum günah keçisi, iddia olunan FETÖ'ye yüklemek...

6- Rusya elçisinin öldürülmesi siyasi bir suikasttı. Tetikçi ortadan kaldırıldığı gibi öne sürülen bağlantıları temelsiz çıktı ve unutuldu.

7- Muktedirler iktidarlarını, toplumu ve siyaseti belli aralıklarla ürkütmeyle sürdürüyor. Her zamankinden çok sağduyulu olmamız lazım vesselam...






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