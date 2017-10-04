'Erdoğan Gökçek için düğmeye bastı'

Abdülkadir Selvi'nin yazısı şu şekilde;







Bunlar çok önemliydi ama ben bir sözünü daha çok önemsedim.





“Gönlü kayıp başka mecralara meyleden varsa, ne yapıp edip onların da gönlünü kazanmamız gerekir” dedi.





“Ya sev ya terk et” demedi. Tam aksine, “Ya sev ya sevdir” demeyi tercih etti.





Bu yaklaşıma çok ihtiyacımız var.





Ha, Erdoğan’ın bir de Melih Gökçek açıklaması vardı.





Erdoğan o konuya hiç girmeyebilirdi. Ama özellikle konuştu. Gökçek’le ilgili sürecin düğmesine bizzat bastı. Böylece kitlelere, “Sizin isteğinizi yerine getiriyorum” mesajını verdi.





AK Parti’de değişim süreci başladı. Değişecek belediye başkanı sayısı ise beklenenden fazla olacak.





Çünkü Erdoğan için 2019 seçimleri, var olmak ya da yok olmak gibi bir anlam taşıyor.