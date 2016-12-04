Suriyeli karşıtlığı zirvede, kapılar açılırsa bayram edilecek

‘Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve Tutumlar’ başlıklı araştırmanın sonucu, İstanbulluların mültecilere bakışını ortaya koydu.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve İngiltere Kent Üniversitesi’nce yapılan araştırma çerçevesinde, İstanbul’da 1224 kişiye Suriyeli sığınmacılarla ilgili görüşleri sorulup rapor hazırlandı.





Katılımcıların yüzde 72’si sığınmacılarla ‘karşılaşmaktan rahatsız’ olurken yüzde 65’i ülkedeki kültürü olumsuz etkilediklerini savundu.





Katılımcıların yüzde 83’ü salgın hastalıkların Suriyeli sığınmacılar nedeniyle arttığına; yüzde 91’i Suriyeliler nedeniyle iş bulamadığına; yüzde 94’ü Suriyeliler nedeniyle ev kiralarının arttığına; yüzde 86’sı Suriyelilerin suç oranını artırdığına; yüzde 92’si ‘dilenciliği körüklediklerine’; yüzde 71’i Suriyeli erkeklerin kadınlar için sokakta tehdit oluşturduklarına; yüzde 74’ü de Suriyeli çocukların eğitim kalitesini kötü yönde etkilediklerine inandığını söyledi.





Sığınmacı karşıtlığı zirvede





Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 76’sı Suriyelilere ‘sempati duymuyor.’ Yüzde 49’u ‘çok acıyor’, yüzde 18’i ‘korkuyor’, yüzde 14’ü ‘tiksiniyor’, yüzde 12’si ‘nefret ediyor.’

Katılımcıların yüzde 54’ü, sığınmacı karşıtı gösterilere dahi katılmayı meşru gördüğünü; yüzde 55’i sığınmacıların savaş bitmeden ülkelerine gönderilmelerini istediğini, yüzde 59’uysa savaş sonrası döneceklerine inanmadığını belirtti.







Suriyeliler, basında suçla ilişkilendiriliyor





Araştırmada, Yeni Şafak, Sözcü, Sabah ve Hürriyet gibi gazetelerin sığınmacılarla ilgili nasıl haber yaptıkları da incelendi.





Buna göre sığınmacılara yapılan devlet yardımlarının olumlu dille haberleştirilmesi dahi olumsuz bir etki oluşturdu, çünkü bu yardımları alan bazı Türkiye vatandaşları, ‘devletin kısıtlı imkanları’ndan faydalanamadıklarını düşündü. Ulaşılan diğer sonuç da ‘üçüncü sayfa haberleri’nde Suriyeli kimliğinin kasten öne çıkarıldığı yönünde. İstanbulluların yüzde 76’sı, sığınmacıların sadece kamplarda barınmalarına izin verilmesini istiyor.

