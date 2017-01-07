Samanyolu Haber /Gündem / Ülke bir bakana yolsuzluk suçlamasıyla çalkalanıyor! /07 Ocak 2017 13:46

Ülke bir bakana yolsuzluk suçlamasıyla çalkalanıyor!

Avustralya siyasi bir yolsuzluk ile çalkalanıyor. Yolsuzluk ile suçlanan ise Sağlık Bakanı Sussan Ley.

İşte Avustralya'yı çalkalayan yolsuzluk suçlaması...

Avustralya'nın Sağlık Bakanı Sussan Ley, Brisbane yakınlarındaki Gold Coast adlı tatil bölgesinde bulunan hastaları ziyarete gidiyor. Resmi bir program dahilinde seyahate çıkan bakan, burada 2 gece kalıyor. Bu seyahatin devlete maliyeti 720 dolar. Uçak biletleri ile birlikte toplam gider 3.949 dolar...

Bu seyahatte bakan bir ev ilanı görüyor ve o evi almaya karar veriyor. Seyahat programında ev bakmak yokken böyle ani bir kararla bir evi beğenmesi ve 795 bin dolar değerindeki evi mortgage ile satın alması ülkeyi karıştırıyor.

Aslında ortada görünen bir yolsuzluk yok. 

Yolsuzluk olarak değerlendirilen konu, bakanın devlet imkanları ile gittiği bir programda kişisel bir yatırım kararı vermiş olması. 

Ülke günlerdir bu olay ile çalkalanıyor. Başbakan'ın baskılardan bunaldığı için Sağlık Bakanı'nın istifasını isteyeceği konuşuluyor.

Medyaya yansıyan en büyük suçlamalardan birisi de bakanın o evi görmeye, makam arabası ile gitmiş olması...

Koskoca Avustralya'yı sarsan yolsuzluk olayının detayları işte böyle...

Düşünmeden edemiyoruz...

Çocuklarını okula makam arabası ile gönderen bakanlar, bürokratlar, memurlar...

Saray gibi uçak alıp mobilya almak maksadıyla ülke ülke dolaşanlar...

"İmam Hatip yaptıracağım" yalanıyla sözde işadamlarından ayakkabı kutularında toplanan milyonlarca dolarlar...

İran'ın kara parasını aklamakla meşgul birisini Türk vatandaşlığına geçirmek için Reza'nın önüne yatmaya razı olanlar...

Evde sıfırlanamayan milyonlarca Euro... 

Şehrizar konakları...

Herneyse, hatırlatmayalım...

Avustralya zaten gelişmemiş bir doğu ülkesi (!) Böyle şeyleri bilmezler... Onların yaptıkları şeyler bizde yolsuzluktan sayılmıyor, bilakis 'hak' olarak görülüyor...

Muhalefet partisinin Gölge Sağlık Bakanı Catherine King, görevdeki bakanı Twitter'dan istifaya davet etti ve oylama başlattı...



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